En Bourgogne, une forêt pour protéger la vigne du réchauffement

« J’ai commencé dans les années 80 avec des vendanges en septembre et parfois fin octobre, et depuis l’an 2000, on est déjà à une dizaine de vendanges commencées en août »: du haut de ses 62 ans, Stéphane Follin-Arbelet, directeur général des lieux constate « tout l’impact du réchauffement climatique » sur les vignes.

« On a des feuilles sèches et on sait que cette année, on a eu une canicule », montre-t-il devant des grappes parfois flétries par le soleil. Mais ce n’est pas tant cette vague de chaleur-là que leur « répétition » qui force à l’action, assure le responsable.

« Où va-t-on dans les trente ans à venir? », se demande-t-il. Pour aider la vigne à s’adapter et éviter que le vin devienne imbuvable car trop chargé de sucre et d’alcool, le domaine de Meursault (Côte d’Or), 67 hectares, a déployé la palette classique des vignerons dans la lutte contre le réchauffement: plantation de porte-greffes (partie enterrée de la vigne) plus résistants, recréation de haies, culture en bio…

Mais le château a voulu aller plus loin: le long d’un cours d’eau situé à seulement une dizaine de mètres des ceps, une ripisylve, forêt poussant sur les bords d’une rivière, a été plantée de 3.000 espèces environ d’arbres et arbustes.