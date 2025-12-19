Échavannes : la ferme de la chèvre Grisette se lance dans l’agroforesterie

Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles.
Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Reportage

La ferme de la chèvre Grisette a lancé un projet d’agroforesterie sur l’une de ses parcelles de Frahier. Des centaines d’arbres ont été plantées. Un projet mené en lien avec l’école du village.

En cette journée d’hiver, les rayons du soleil arrivent à percer le voile nuageux. Ils caressent délicatement cette campagne verte et vallonnée de Haute-Saône. Sur les hauteurs de Frahier, en s’échappant vers Évette-Salbert, une prairie dessine une belle butte ; elle surplombe des étangs qui invitent à la contemplation et au repos. Au loin, on observe les Vosges saônoises et en particulier le ballon de Servance. L’air est apaisé.

Sur le terrain, Adeline Monneret s’active. Elle attend l’arrivée de 84 élèves de l’école de Frahier, qui viennent participer à un projet d’agroforesterie portée par cette quadra, à la tête de la ferme de la chèvre Grisette, à Échavanne. Adeline Monneret y élève depuis 3 ans une trentaine de chèvres de Lorraine, en agriculture biologique. Elle transforme le lait en fromage ou en yaourt, qu’elle vend en direct.  

Sur cette parcelle de 2 ha, Adeline y fait du foin pour ses chèvres. Et en ce début décembre, elle y plante aussi des arbres ; près de 400 ! La parcelle sera dorénavant délimitée par quatre haies paysagères, dans lesquelles on retrouvera différentes essences : du genêt, du sureau, du saule ou encore des églantiers. Et au milieu de la parcelle, quatre lignes d’arbres fruitiers, au nombre de 73, seront aussi plantées ; des pommiers, des pruniers, des poiriers, des cerisiers, des noyers ou encore des noisetiers. Les arbres sont plantés à bonne distance les uns des autres afin de faciliter le passage des outils agricoles pour faire le foin. Et chaque ligne est séparée de plusieurs dizaines de mètres, calculés aussi en fonction de la taille des machines de la ferme. Pour allier agriculture à la présence des arbres.

Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles.
Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Partager avec les enfants

Ces plantations s’inscrivent dans un projet d’agroforesterie. « On mixe l’agriculture avec l’écologie », explique tout simplement Adeline Monneret. Elle a répondu à un appel à projets de l’association Fermes d’avenir, « qui milite pour une agriculture qui nourrit les Français et qui rémunère les agriculteurs dans le respect des limites planétaires », comme elle le présente sur son site Internet. L’une des actions de l’association consiste à soutenir la plantation d’arbres, particulièrement dans les fermes. C’est cette association qui finance le projet, d’un montant de 3 000 euros. « Nous n’avons rien avancé du tout », apprécie l’éleveuse. L’association a mené l’étude d’implantation, recherché et acheté les plants ; les arbres fruitiers sont mêmes acquis auprès d‘une jeune pépiniériste de Vellescot, la pépinière Desbois. Le clin d’oeil local est sympa.

La ferme a simplement dû faire le travail de préparation et la plantation des arbres. De ce projet est né aussi l’envie d’associer les habitants. « J’avais très envie de faire ce projet avec les enfants, explique Adeline Monneret, une ancienne enseignante (lire notre article). Il y a un côté symbolique. On ne plante pas pour maintenant, mais pour l’avenir. Comme ces enfants, qui sont l’avenir. » Pendant une heure, ce lundi, une petite centaine d’enfants a ainsi planté des arbres et toucher du doigt des enjeux agricoles et écologiques. En même temps. 

Une haie paysagère plantée sur une parcelle agricole de Frahier, en Haute-Saône.
Une haie paysagère plantée sur une parcelle agricole de Frahier, en Haute-Saône. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Biodiversité

Les haies champêtres ramènent de la biodiversité à la parcelle. Les arbres fournissent ombre à la prairie et sont un rempart au vent. Ils permettent aussi de remonter vers la surface l’eau et les nutriments, qui profiteront à la qualité du fourrage produit par la ferme et qui nourrit ensuite les chèvres.

D’ici 4 à 5 ans, Adeline Monneret pourra ramasser ses premiers fruits. L’opération permet ainsi de diversifier les ressources. Les fruits pourront être vendus ou transformés. Ces quatre années permettent justement de construire les futures activités autour (recettes de transformation, vente, cueillettes). Surtout, l’activité de cueillette intervient alors que l’élevage n’est plus dans une période intense, la saison haute se situant de mars à juillet pour l’éleveuse, qui produit du fromage d’avril à novembre. Les études ont aussi amené à privilégier des arbres dont les fruits ne donnent pas tous en même temps, afin de répartir, là encore, l’activité et les revenus. C’est l’objectif de la démarche : que l’approche écologique soutienne l’activité agricole.

Nos derniers articles

La perspective du parvis du futur crématorium de Belfort, telle que présentée aux élus dans le document du conseil municipal.

Belfort : un crématorium au cimetière Bellevue, au plus tard en avril 2028

Le conseil municipal de Belfort a acté la construction d’un crématorium au cimetière de Bellevue et l’extension du cimetière, côté rue de Londres. La concession est accordée à la Société Crématoriums de France. L’investissement initial est estimé à un peu plus de 3,8 millions d’euros.
Vue sur Belfort et notamment les usines du Techn'Hom.

Population : le Territoire de Belfort, seul département de la région avec un déficit migratoire

La Bourgogne-Franche-Comté continue de perdre légèrement des habitants, à cause d’un solde naturel négatif. Elle enregistre plus de décès que de naissances. Le solde migratoire est positif, mais pas suffisant pour compenser la baisse. Seul le Territoire de Belfort a un solde migratoire négatif, à l’échelle départementale.
L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon: l’anesthésiste Frédéric Péchier condamné à la perpétuité

Le verdict a été annoncé ce matin, jeudi 18 décembre, à Besançon, après 15 semaine d'audience. L'anesthésiste Frédéric Péchier est condamné à la perpétuité. Son avocat a annoncé faire appel.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC