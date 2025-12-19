Échavannes : la ferme de la chèvre Grisette se lance dans l’agroforesterie

En cette journée d’hiver, les rayons du soleil arrivent à percer le voile nuageux. Ils caressent délicatement cette campagne verte et vallonnée de Haute-Saône. Sur les hauteurs de Frahier, en s’échappant vers Évette-Salbert, une prairie dessine une belle butte ; elle surplombe des étangs qui invitent à la contemplation et au repos. Au loin, on observe les Vosges saônoises et en particulier le ballon de Servance. L’air est apaisé.

Sur le terrain, Adeline Monneret s’active. Elle attend l’arrivée de 84 élèves de l’école de Frahier, qui viennent participer à un projet d’agroforesterie portée par cette quadra, à la tête de la ferme de la chèvre Grisette, à Échavanne. Adeline Monneret y élève depuis 3 ans une trentaine de chèvres de Lorraine, en agriculture biologique. Elle transforme le lait en fromage ou en yaourt, qu’elle vend en direct.

Sur cette parcelle de 2 ha, Adeline y fait du foin pour ses chèvres. Et en ce début décembre, elle y plante aussi des arbres ; près de 400 ! La parcelle sera dorénavant délimitée par quatre haies paysagères, dans lesquelles on retrouvera différentes essences : du genêt, du sureau, du saule ou encore des églantiers. Et au milieu de la parcelle, quatre lignes d’arbres fruitiers, au nombre de 73, seront aussi plantées ; des pommiers, des pruniers, des poiriers, des cerisiers, des noyers ou encore des noisetiers. Les arbres sont plantés à bonne distance les uns des autres afin de faciliter le passage des outils agricoles pour faire le foin. Et chaque ligne est séparée de plusieurs dizaines de mètres, calculés aussi en fonction de la taille des machines de la ferme. Pour allier agriculture à la présence des arbres.