Doubs: découverte d’un cadavre de poney et d’animaux affaiblis

La SPA et les gendarmes ont aussi retrouvé le crâne et les os d’un autre poney “visiblement mort depuis un certain temps” a ajouté Mme Dromard. “Le propriétaire des lieux est arrivé au même moment que la SPA, déclarant qu’il venait nourrir les chiens, sans donner plus d’explication. Une tierce personne propriétaire des animaux lui en aurait confié la garde”, a précisé la maire de la commune. La communauté de brigade de la Gendarmerie de Valdahon et la brigade d’Ornans sont chargées de l’enquête judiciaire. Les animaux survivants ont été vus par un vétérinaire et pris en charge par un refuge.

Selon L’Est Républicain, la SPA a l’intention de déposer plainte pour maltraitance animale.