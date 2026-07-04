Doubs : de nouvelles restrictions d’usage de l’eau

L’ensemble du département du Doubs est désormais placé en situation d’« alerte renforcée sécheresse », annonce la préfecture du Doubs dans un communiqué diffusé ce mardi 3 juillet 2026.

« En raison de l’absence persistante de précipitations et de l’épisode caniculaire de la semaine écoulée, les niveaux des nappes phréatiques et les débits des cours d’eau poursuivent leur baisse dans le département. De ce fait, les cours d’eau issus du massif des Vosges, notamment l’Allan et l’Ognon, ainsi que le Doubs en plaine, ont franchi les seuils correspondant au niveau d’« alerte renforcée sécheresse ». L’alimentation en eau potable reste sous tension sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maîche, et doit se poursuivre pour faire face à un tarissement des petites sources karstiques. Ce constat est désormais également observé dans la plaine du Doubs et de l’Ognon. Cinq petites communes sont désormais alimentées en camion citerne, » indique la préfecture du Doubs.

L’an dernier, le recours à des camions citernes pour alimenter des communes n’était intervenu que mi-août, selon l’ARS (Agence régionale de santé).

La préfecture du Doubs ne s’attend pas à une amélioration de la situation dans les prochaines semaines : « Les précipitations enregistrées dimanche et lundi ont permis de ralentir temporairement la diminution des débits des rivières, sans permettre d’inverser la tendance. Les prévisions météorologiques indiquent à 15 jours la persistance de conditions chaudes et sèches. »