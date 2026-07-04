Doubs : de nouvelles restrictions d’usage de l’eau

L’ensemble du département du Doubs est désormais placé en situation d’« alerte renforcée sécheresse », annonce la préfecture du Doubs dans un communiqué diffusé ce mardi 3 juillet 2026.
« En raison de l’absence persistante de précipitations et de l’épisode caniculaire de la semaine écoulée, les niveaux des nappes phréatiques et les débits des cours d’eau poursuivent leur baisse dans le département. De ce fait, les cours d’eau issus du massif des Vosges, notamment l’Allan et l’Ognon, ainsi que le Doubs en plaine, ont franchi les seuils correspondant au niveau d’« alerte renforcée sécheresse ». L’alimentation en eau potable reste sous tension sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maîche, et doit se poursuivre pour faire face à un tarissement des petites sources karstiques. Ce constat est désormais également observé dans la plaine du Doubs et de l’Ognon. Cinq petites communes sont désormais alimentées en camion citerne, » indique la préfecture du Doubs.
L’an dernier, le recours à des camions citernes pour alimenter des communes n’était intervenu que mi-août, selon l’ARS (Agence régionale de santé).
La préfecture du Doubs ne s’attend pas à une amélioration de la situation dans les prochaines semaines : « Les précipitations enregistrées dimanche et lundi ont permis de ralentir temporairement la diminution des débits des rivières, sans permettre d’inverser la tendance. Les prévisions météorologiques indiquent à 15 jours la persistance de conditions chaudes et sèches. »
Restrictions pour tous
Les restrictions liées à ce niveau « alerte renforcée sécheresse » concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries, et agriculteurs, précise la préfecture. Elles encadrent l’arrosage des végétaux à effectuer en dehors des horaires les plus chauds et avec des dispositifs de goutte-à-goutte. Le nettoyage des voiries, des toitures ou des façades et les arrosages des terrains de sports enherbées deviennent interdits (sauf pour impératif sanitaire). Les activités industrielles et agricoles doivent être adaptées pour réduire la consommation en eau.
Les principales mesures de restriction sont détaillées sur le site internet de la préfecture du Doubs, ainsi que dans le tableau ci-dessous.
L’eau de pluie n’est pas soumise à restriction, mais son utilisation à des fins d’arrosage doit être réalisée aux heures les moins chaudes, soit entre 20 h et 8 h.