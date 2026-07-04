Doubs : de nouvelles restrictions d’usage de l’eau

Sous l'effet de la sécheresse, les sols se craquèlent.
Sous l'effet de la sécheresse, les sols se craquèlent. | © Le Trois P.-Y.R.

Le préfet du Doubs a placé le département en « alerte sécheresse renforcée », le troisième des quatre niveaux d’alerte sécheresse. Les mesures de restriction de l’usage de l’eau sont plus strictes.

L’ensemble du département du Doubs est désormais placé en situation d’« alerte renforcée sécheresse », annonce la préfecture du Doubs dans un communiqué diffusé ce mardi 3 juillet 2026.

« En raison de l’absence persistante de précipitations et de l’épisode caniculaire de la semaine écoulée, les niveaux des nappes phréatiques et les débits des cours d’eau poursuivent leur baisse dans le département. De ce fait, les cours d’eau issus du massif des Vosges, notamment l’Allan et l’Ognon, ainsi que le Doubs en plaine, ont franchi les seuils correspondant au niveau d’« alerte renforcée sécheresse ». L’alimentation en eau potable reste sous tension sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maîche, et doit se poursuivre pour faire face à un tarissement des petites sources karstiques. Ce constat est désormais également observé dans la plaine du Doubs et de l’Ognon. Cinq petites communes sont désormais alimentées en camion citerne, » indique la préfecture du Doubs.

L’an dernier, le recours à des camions citernes pour alimenter des communes n’était intervenu que mi-août, selon l’ARS (Agence régionale de santé).

La préfecture du Doubs ne s’attend pas à une amélioration de la situation dans les prochaines semaines : « Les précipitations enregistrées dimanche et lundi ont permis de ralentir temporairement la diminution des débits des rivières, sans permettre d’inverser la tendance. Les prévisions météorologiques indiquent à 15 jours la persistance de conditions chaudes et sèches. »

Restrictions pour tous

Les restrictions liées à ce niveau « alerte renforcée sécheresse » concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries, et agriculteurs, précise la préfecture. Elles encadrent l’arrosage des végétaux à effectuer en dehors des horaires les plus chauds et avec des dispositifs de goutte-à-goutte. Le nettoyage des voiries, des toitures ou des façades et les arrosages des terrains de sports enherbées deviennent interdits (sauf pour impératif sanitaire). Les activités industrielles et agricoles doivent être adaptées pour réduire la consommation en eau.
Les principales mesures de restriction sont détaillées sur le site internet de la préfecture du Doubs, ainsi que dans le tableau ci-dessous.

L’eau de pluie n’est pas soumise à restriction, mais son utilisation à des fins d’arrosage doit être réalisée aux heures les moins chaudes, soit entre 20 h et 8 h.

Le tableau récapitulatif des restrictions de l'usage de l'eau selon les niveaux d'alerte.
Le tableau récapitulatif des restrictions de l'usage de l'eau selon les niveaux d'alerte.

Nos derniers articles

,
Le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier (à gauche), en pleine discussion avec Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet, dans le PC sécurité à l'entrée des Eurockéennes.

Les Eurockéennes, un « festival à maturité », selon le préfet

La première soirée des Eurockéennes n’a été marquée par aucun incident grave. Pour le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, l’expérience acquise au fil des ans par le festival favorise un climat serein.
,
Un festivalier se servant une bière aux Eurockéennes.

Eurockéennes : les bières en self-service pour cette édition 2026

Nouveauté de cette édition 2026 aux Eurockéennes, l’intégralité des bières sont vendues dans des distributeurs en self-service.
Rédaction de L'Est Républicain, à Belfort, faubourg de France.

Belfort : 4 postes concernés par le plan de départs à L’Est Républicain

Près de 400 départs volontaires sont visés dans le groupe de médias Ebra, qui édite notamment L’Est Républicain, présent à Belfort et Montbéliard. Les journalistes « secrétaires de rédaction », spécialistes de la relecture, sont particulièrement concernés. Un tiers de leur effectif doit disparaître.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

102 Appartements6 Immeubles61 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC