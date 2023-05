Deux lynx relâchés dans le massif du Jura

Le 15 mai, un jeune lynx mâle a été́ remis en liberté́ à proximité́ du lieu où il avait été recueilli au mois d’octobre 2022, à Vuillafans (Doubs), « après avoir été́ signalé en détresse puis capturé par le Centre Athénas, structure de soins à la faune sauvage spécialiste de l’espèce », rappelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté (Dreal) dans un communiqué. Le 17 mai, c’est une jeune lynx femelle qui a été remise en liberté, dans le département du Jura, près de la zone où elle a été recueillie au mois de décembre, à Mignovillard.

Les Lynx ont été́ équipés « d’un collier VHF/GPS par le centre Athenas pour garantir sa sécurité́ et collecter des informations sur sa réinsertion et sa réadaptation au milieu naturel », précise le document. « Le Lynx boréal, le plus grand félin sauvage présent en Europe, est une espèce menacée et strictement protégée au niveau international et national dont l’état de conservation revêt un enjeu majeur pour la France », replace la Dreal.

On estime à une centaine d’individus le nombre de lynx présents en France, majoritairement dans le massif du Jura. « Notre région a donc une responsabilité́ particulière vis-à-vis de cette espèce, souligne le communiqué. La régression de l’habitat forestier et la diminution des proies ont entrainé́ le déclin de l’espèce à partir du Moyen Âge. » Les deux principales causes de mortalités sont les collisions routières et les destructions illégales.

