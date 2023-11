Des inondations perturbent les services de bus Optymo

Dans le Doubs, la R.D. 17 est « inondée et barrée entre Quingey et Lombard », indique le conseil départemental du Doubs, en charge des routes, à cause d’une crue de la Loue. La R.D. 67, à Lods, la R.D.17 à Quingey et Chouzelot et la 464 à Orchamps-Vennes-Sancey sont aussi barrées. Vigicrue a placé la Loue en vigilance orange, ainsi que le Doubs, en amont de l’Arcier, c’est-à-dire entre Mathay et Roche-lès-Beaupré. « Les niveaux du Doubs restent à la hausse jusqu’en soirée de mercredi au moins », indique Vigicrue. La Savoureuse et l’Allan restent en vigilance jaune.