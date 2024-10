Dépression Kirk : le trafic interrompu ou perturbé sur plusieurs lignes SNCF

“Les vents violents et les fortes pluies de la dépression Kirk ont entraîné des inondations et des chutes d’arbres sur les voies”, explique la SNCF dans son “point de situation” de début de journée. Après des “stop circulation localisés” décidés mercredi, “ce matin, le travail de reconnaissance des voies se termine pour vérifier si les lignes touchées par Kirk sont exploitables”, ajoute SNCF Réseau.

Jeudi matin, le trafic était notamment interrompu entre Besançon et

Belfort, et entre Dole et Besançon, en raison de chutes d’arbres sur les voies.La reprise est attendue pour la ligne Besançon-Belfort à 12H00. Les trains sont également détournés sur les lignes Dôle – Besançon et Nevers – Cosne.

Jeudi matin, 18.000 clients sont encore privés de courant électrique en Alsace et Franche-Comté, selon Enedis.La vigilance orange vent a été levée dans tous les départements concernés (Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs).