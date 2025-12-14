Décorations de Noël : concilier féérie et qualité de l’air intérieur

Le sapin de Noël artificiel, souvent fabriqué en PVC et parfois traité avec des retardateurs de flamme à base de brome ou des phtalates, peut émettre des composés organiques volatils (COV) et accumuler de la poussière. De manière générale, certaines décorations sont particulièrement susceptibles de dégrader la qualité de l’air intérieur :

Neige artificielle

Souvent composée de matières plastiques ignifugées, elle contient des substances potentiellement allergisantes. Lorsqu’on la pulvérise, les particules et solvants se dispersent dans l’air du logement et peuvent irriter les voies respiratoires.

Guirlandes

Les guirlandes brillantes traditionnelles sont fabriquées en plastique souple grâce à l’ajout de phtalates, qui rendent le matériau flexible. Avec le temps et l’exposition à la chaleur ou à la lumière, le plastique peut se dégrader et libérer de petites quantités de ces substances dans l’air ou la poussière, pouvant impacter le développement et le métabolisme, notamment chez les enfants.

Bougies et encens

Très prisés pour créer une ambiance chaleureuse, ils peuvent dégager des polluants lors de leur combustion, comme le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, des composés organiques volatils (formaldéhyde, benzène) et des particules fines. Ces substances peuvent irriter les yeux, le nez et les voies respiratoires et, en cas d’exposition répétée, contribuer à des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires.

Couronnes et décorations artificielles

Fabriquées en plastique, textile synthétique ou mousse, elles peuvent contenir des retardateurs de flamme, des phtalates ou des pigments synthétiques. Avec le temps, ces matériaux peuvent se fragmenter et libérer des particules dans l’air ou la poussière, augmentant l’exposition aux composés chimiques et aux allergènes.

Figurines et objets décoratifs

Les figurines et objets décoratifs en résine ou en plastique peint peuvent émettre des composés organiques volatils provenant des peintures, vernis ou colles. En vieillissant, ils peuvent aussi libérer de fines particules dans l’air ou la poussière, contribuant à l’exposition aux polluants intérieurs.