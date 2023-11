Crue : le Doubs et le Jura placé en vigilance orange

« Après les pluie de la nuit de dimanche à lundi, une légère accalmie se met en place au cours de la journée de lundi avant une reprise des précipitations avec des cumuls marqués en soirée et nuit de lundi à mardi notamment sur les reliefs des Vosges, du Jura et des Alpes », indique Vigicrue. La Savoureuse, l’Allan et le Doubs sont placés en vigilance jaune. La Loue, par contre, est en vigilance orange.