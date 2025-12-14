Comment le changement climatique favorise les scolytes

Le 8 décembre, c’est la Journée mondiale du climat, l’occasion de rappeler que le réchauffement climatique transforme profondément les cycles de la nature. Montée des températures, sécheresses, hivers plus doux… Le changement climatique est la 3ème grande cause d’érosion de la biodiversité identifiée par l’IPBES. Ces bouleversements modifient les rythmes biologiques des espèces.

La biodiversité s’adapte… mais pas toujours assez vite. En France, on observe déjà des migrations d’oiseaux plus tardives, des floraisons avancées de plusieurs semaines, ou encore des insectes qui émergent hors période. Ces décalages fragilisent les écosystèmes, car les interactions entre espèces — nourriture, pollinisation, prédation — ne se croisent plus au bon moment. Les espèces déjà fragilisées par la fragmentation des milieux ou la pollution se trouvent donc encore plus vulnérables.