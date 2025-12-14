Comment le changement climatique favorise les scolytes

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale – PARTENARIAT
Changement climatique et biodiversité
Le 8 décembre, c’est la Journée mondiale du climat, l’occasion de rappeler que le réchauffement climatique transforme profondément les cycles de la nature. Montée des températures, sécheresses, hivers plus doux… Le changement climatique est la 3ème grande cause d’érosion de la biodiversité identifiée par l’IPBES. Ces bouleversements modifient les rythmes biologiques des espèces.
La biodiversité s’adapte… mais pas toujours assez vite. En France, on observe déjà des migrations d’oiseaux plus tardives, des floraisons avancées de plusieurs semaines, ou encore des insectes qui émergent hors période. Ces décalages fragilisent les écosystèmes, car les interactions entre espèces — nourriture, pollinisation, prédation — ne se croisent plus au bon moment. Les espèces déjà fragilisées par la fragmentation des milieux ou la pollution se trouvent donc encore plus vulnérables.
Bourgogne-Franche-Comté : le cas du scolyte
En région, la forêt témoigne directement de ces changements. Depuis 2018, les épicéas du massif jurassien subissent une épidémie massive de scolytes. En 2025, les mortalités d’épicéas adultes restent très importantes, alimentées par des conditions favorables au ravageur : températures élevées sur toute la saison de végétation et stress hydrique marqué. Environ 20 % des surfaces d’épicéas et de sapins ont été scolytées ou récoltées depuis 2018, avec de fortes disparités locales.
Des leviers pour agir
Comment renforcer la résilience face à ces crises ? Diversifier les peuplements (espèces, âges), restaurer les sols, favoriser la diversité et les prédateurs naturels voire repenser les essences adaptées au climat futur. Notre région est très forestière avec 36% de sa surface boisée. La filière et l’Etat travaille et se mobilise pour assurer l’avenir de nos forêts et se coordonne pour une gestion adaptative et collective face au climat qui change.
