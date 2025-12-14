PUB

Comment le changement climatique favorise les scolytes

Réseau de galeries créées par des scolytes.
Réseau de galeries créées par des scolytes. | ©CC BY-SA 4.0 – JYB Devot
Dans le paysage forestier régional, une espèce jusqu'ici discrète devient de plus en plus visible et préoccupante avec le changement climatique : le scolyte. En tant que région richement boisée, la Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement concernée par cette prolifération. Il est crucial de comprendre l'ampleur de ce phénomène pour pouvoir agir.

Changement climatique et biodiversité

Le 8 décembre, c’est la Journée mondiale du climat, l’occasion de rappeler que le réchauffement climatique transforme profondément les cycles de la nature. Montée des températures, sécheresses, hivers plus doux… Le changement climatique est la 3ème grande cause d’érosion de la biodiversité identifiée par l’IPBES. Ces bouleversements modifient les rythmes biologiques des espèces.

La biodiversité s’adapte… mais pas toujours assez vite. En France, on observe déjà des migrations d’oiseaux plus tardives, des floraisons avancées de plusieurs semaines, ou encore des insectes qui émergent hors période. Ces décalages fragilisent les écosystèmes, car les interactions entre espèces — nourriture, pollinisation, prédation — ne se croisent plus au bon moment.  Les espèces déjà fragilisées par la fragmentation des milieux ou la pollution se trouvent donc encore plus vulnérables.

Bourgogne-Franche-Comté : le cas du scolyte

En région, la forêt témoigne directement de ces changements. Depuis 2018, les épicéas du massif jurassien subissent une épidémie massive de scolytes. En 2025, les mortalités d’épicéas adultes restent très importantes, alimentées par des conditions favorables au ravageur : températures élevées sur toute la saison de végétation et stress hydrique marqué. Environ 20 % des surfaces d’épicéas et de sapins ont été scolytées ou récoltées depuis 2018, avec de fortes disparités locales.

Des leviers pour agir

Comment renforcer la résilience face à ces crises ? Diversifier les peuplements (espèces, âges), restaurer les sols, favoriser la diversité et les prédateurs naturels voire repenser les essences adaptées au climat futur. Notre région est très forestière avec 36% de sa surface boisée. La filière et l’Etat travaille et se mobilise pour assurer l’avenir de nos forêts et se coordonne pour une gestion adaptative et collective face au climat qui change.

En savoir plus

En forêt, la crise des scolytes s’accélère partout en France (ONF) :

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/enjeux-foret/changement-climatique-foret/dangers/%2B/2885::en-foret-la-crise-des-scolytes-saccelere-partout-en-france.html

Les secondes vies du bois scolyté

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/1c6e::les-secondes-vies-du-bois-scolyte.html

Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté 
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf

Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/

Source : DSF BFC : info technique scolyte – 09/25

