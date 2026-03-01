Climat : quel bilan et quels leviers d’action à l’échelle régionale ?

Ce document disponible ici met en exergue les solutions de la nature pour nos territoires et montre comment la biodiversité peut devenir une alliée pour construire des territoires plus résilients et attractifs, à travers des chiffres clés, des retours d’expérience, des idées d’actions concrètes et des réponses aux idées reçues avec pour objectif d’outiller les élus.

Ce document sert de guide pour planifier à l’échelle locale des politiques intégrant les enjeux de biodiversité et ainsi agir pour :

préserver la santé des habitants ;

renforcer la résilience du territoire face aux risques climatiques (inondation, incendie, canicule) ;

accroître l’attractivité locale et améliorer la qualité de vie ;

garantir une alimentation de qualité tout en soutenant l’économie locale.

Ce guide met également en lumière des bénéfices concrets (écologiques, sociaux, économiques) liés aux démarches de préservation et d’aménagement.

Lien vers le document : https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2025/10/2025_Ma-commune-demain_Reseau-ARBs_fichier-numerique.pd