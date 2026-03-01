Climat : quel bilan et quels leviers d’action à l’échelle régionale ?

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale– PARTENARIAT
En Bourgogne-Franche-Comté
Le changement climatique est déjà perceptible : hausse des températures moyennes, multiplication des journées chaudes, sécheresses plus longues, épisodes de pluies intenses plus concentrés. Ces évolutions accentuent les événements climatiques extrêmes – canicules, inondations, feux de forêt, tempêtes – et affectent à la fois les écosystèmes, la biodiversité, les activités agricoles… et la santé humaine.
En chiffres (Baromètre de Santé publique France)
Selon le Baromètre de Santé publique France, 82 % des adultes en Bourgogne-Franche-Comté, déclarent avoir été confrontés à au moins un événement climatique extrême au cours des deux dernières années, et 62 % à au moins deux. Les canicules (76,2 %) et les sécheresses (63,9 %) sont les plus fréquemment mentionnées. Par ailleurs, 75 % des adultes pensent être confrontés à un de ces événements dans les deux prochaines années, et plus de la moitié anticipent un impact sur leur santé physique ou psychologique. Les populations les plus vulnérables socio-économiquement sont les plus exposées.
Qu'est-ce que l'agence de la biodiversité ?
L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté encourage les multiples actions de préservation des milieux, des espèces et de leurs interactions… Elle vous donne des pistes pour mieux comprendre notre lien à la nature et devenir ensemble des acteurs de sa préservation. En 2024, son outil l’Observatoire Régional de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région
Des solutions pour faire face à ces conditions
Face à ces constats, des solutions existent. L’eau et la nature sont nos alliées pour renforcer la résilience des territoires : préserver et planter des arbres pour créer de l’ombre et de la fraîcheur, désimperméabiliser les sols pour favoriser l’infiltration de l’eau, développer et gérer des espaces verts de proximité, réduire l’éclairage nocturne pour respecter les rythmes du vivant. Protéger la biodiversité, c’est aussi protéger notre santé.
Ma commune demain, la nature comme solution
Ce document disponible ici met en exergue les solutions de la nature pour nos territoires et montre comment la biodiversité peut devenir une alliée pour construire des territoires plus résilients et attractifs, à travers des chiffres clés, des retours d’expérience, des idées d’actions concrètes et des réponses aux idées reçues avec pour objectif d’outiller les élus.
Ce document sert de guide pour planifier à l’échelle locale des politiques intégrant les enjeux de biodiversité et ainsi agir pour :
- préserver la santé des habitants ;
- renforcer la résilience du territoire face aux risques climatiques (inondation, incendie, canicule) ;
- accroître l’attractivité locale et améliorer la qualité de vie ;
- garantir une alimentation de qualité tout en soutenant l’économie locale.
Ce guide met également en lumière des bénéfices concrets (écologiques, sociaux, économiques) liés aux démarches de préservation et d’aménagement.
Lien vers le document : https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2025/10/2025_Ma-commune-demain_Reseau-ARBs_fichier-numerique.pd
En savoir plus
Source chiffre mis en avant :
Baromètre de Santé publique France : résultats de l’édition 2024
Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf
Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/