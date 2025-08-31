Chauves-souris : elles en disent long sur la qualité de l’environnement

En Bourgogne-Franche-Comté, les grottes et cavités naturelles accueillent une espèce rare et menacée : le Minioptère de Schreibers, une chauve-souris grégaire et cavernicole, fidèle à ses gîtes tout au long de l’année.

Classée vulnérable en France comme en Europe, cette espèce forme une population transfrontalière allant de la Suisse à l’Alsace, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes. La Franche-Comté est au cœur de cette zone de répartition, la plus septentrionale d’Europe. Son suivi au printemps permet de mieux comprendre ses déplacements entre les cavités de transit.

En avril 2025, un comptage simultané a été mené sur 51 sites dans le quart nord-est de la France et en Suisse. Résultat : 7 557 individus recensés, dont plus de 6 100 dans le Jura, département clé pour l’espèce.