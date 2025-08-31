Chauves-souris : elles en disent long sur la qualité de l’environnement

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale – PARTENARIAT
Avec 28 espèces sur les 36 espèces présentes en France, la Région Bourgogne-Franche-Comté compte une grande diversité de chiroptères. Cela s’explique notamment par la variété d’habitats : grottes, forêts, anciens bâtiments… qui sont autant d’endroits adaptés pour les chauves-souris. Dans la région, elles sont toutes insectivores et font même diminuer le nombre de moustiques.
Zoom sur les Minioptères de Schreibers
En Bourgogne-Franche-Comté, les grottes et cavités naturelles accueillent une espèce rare et menacée : le Minioptère de Schreibers, une chauve-souris grégaire et cavernicole, fidèle à ses gîtes tout au long de l’année.
Classée vulnérable en France comme en Europe, cette espèce forme une population transfrontalière allant de la Suisse à l’Alsace, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes. La Franche-Comté est au cœur de cette zone de répartition, la plus septentrionale d’Europe. Son suivi au printemps permet de mieux comprendre ses déplacements entre les cavités de transit.
En avril 2025, un comptage simultané a été mené sur 51 sites dans le quart nord-est de la France et en Suisse. Résultat : 7 557 individus recensés, dont plus de 6 100 dans le Jura, département clé pour l’espèce.
En Franche-Comté, 29 sites étaient occupés. Ces chiffres, en hausse par rapport à 2022, témoignent d’un meilleur effort de prospection, même si l’espèce reste très fragile, impactée par l’épizootie (maladie) de 2002 et les dérangements humains.
Le suivi régulier de ces chauves-souris est essentiel pour guider les actions de préservation. Chaque observation compte ! Grâce aux bénévoles mobilisés sur le terrain, les connaissances progressent. Participer aux animations des Nuits de la chauve-souris ou soutenir les actions de sensibilisation, c’est contribuer à faire entendre la voix de ces gardiennes de la nuit.
Un atout d’avoir des chauves-souris chez moi
Contrairement aux idées reçues, les chauves-souris ne « pullulent » pas et l’essentiel de leurs colonies reste stable. Leur fertilité n’est pas semblable à celle des rongeurs puisqu’elles n’ont qu’un seul petit par an. De plus, ce ne sont pas des animaux destructeurs et elles n’apportent aucun matériau au gîte. Les traces de présence qu’elles peuvent laisser proviennent du guano (excréments noirâtres) ou de l’urine. Ce guano représente un excellent engrais naturel : relativement puissant, il vous faudra le diluer avant de l’utiliser.
Sachez que ces petits mammifères sauront vous rendre service. Une chauve-souris peut chasser jusqu’à 3000 insectes par nuit ! Moustiques, papillons de nuit, hannetons, moucherons, sont autant de proies dont elle se régale. De quoi réguler durablement les populations d’insectes et ménager une certaine quiétude les soirs d’été.
Enfin, elles sont si exigeantes quant à la qualité de leurs lieux de repos et de mise-bas et qu’elles ont choisi votre maison, c’est avant tout un gage de qualité environnementale. Ce sont à la fois des lieux calmes, chauds et accessibles avec des terrains de chasse de qualité.
Des espèces protégées
Toutes les chauves-souris sont protégées par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, article L.411-1 du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007). Il est interdit de les tuer ou de les perturber de manière intentionnelle. Cette réglementation répond à l’état de conservation précaire de nombreuses espèces et doit conduire à adopter des compromis vers une cohabitation durable.
Si vous hébergez une colonie chez vous, vous pouvez simplement signaler leur présence à un spécialiste régional. Toute les informations sont précieuses pour étudier l’abondance et la répartition des espèces et mieux les protéger.
Vous avez trouvé une chauve-souris blessée ou affaiblie
Il s’agit avant tout de déterminer si l’animal est en difficulté. Une chauve-souris au sol, au pied d’un mur ou au soleil aura très probablement besoin d’aide.
Avant de la manipuler, munissez-vous d’une paire de gants en cuir épais. La chauve-souris, si elle est blessée et qu’elle souffre, peut essayer de mordre pour se défendre.
Placez-la délicatement dans une boîte en carton bien fermée, type boîte à chaussures, contenant un torchon plié qui ne s’effiloche pas (de manière à ce qu’elle puisse s’y agripper) et un capuchon de petite bouteille d’eau pour qu’elle puisse boire, si besoin est. Mettez la boîte dans un endroit calme et frais, à l’abri d’un éventuel danger, tel qu’un chat.
Constitué essentiellement de bénévoles, le réseau SOS Chauves-souris a pour objectif avant tout de vous rassurer, de discuter des aménagements ou solutions envisageables pour vous permettre de cohabiter en toute tranquillité avec les chauves-souris.
En savoir plus
Source : https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/miniopteres-de-schreibers-bilan-des-suivis-simultanes-dans-le-quart-nord-est-de-sa-repartition-francaise-et-suisse-romande/
Lien utile : https://plan-actions-chiropteres.fr/les-chauves-souris/les-especes/minioptere-de-schreibers/
Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté :
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité à retrouver ici.
Rendez-vous sur le site de l’agence régionale de la biodiversité pour en savoir plus (ici).