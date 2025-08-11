Canicule : toute la Franche-Comté en alerte orange dès mardi

La vague de chaleur qui s’abat sur la France depuis vendredi continue de s’étendre. Partie du Sud, elle gagne progressivement les deux tiers du pays et place désormais une grande partie de la Franche-Comté sous surveillance renforcée. Météo France a placé le Doubs en vigilance orange canicule ce lundi 11 août, rejoignant ainsi le Jura, déjà concerné par ce niveau d’alerte depuis dimanche. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône vont passer en vigilance orange d’ici mardi 12 août.
Dans son dernier bulletin, l’organisme météorologique prévient que cette masse d’air très chaud devrait se maintenir « au moins » jusqu’au week-end du 15 août. En Franche-Comté, les températures resteront au-dessus des 30 degrés minimum jusqu’à vendredi, avec des nuits peu rafraîchissantes. Dans son bulletin météorologique, Ilyes Ghouil, fondateur de Météo Franc-comtoise évoque une canicule qui « s’annonce exceptionnelle dans son intensité ET dans sa durée, à tel point qu’il sera possible d’atteindre les seuils de 2003 localement.»
À l’échelle nationale, douze départements, du Sud-Ouest à l’Occitanie, sont passés en vigilance rouge canicule. Quarante et un autres, dont le Doubs et le Jura, sont en vigilance orange.
Comprendre la vigilance orange canicule
Météo-France déclenche la vigilance orange canicule lorsque les températures atteignent ou dépassent, sur plusieurs jours consécutifs, des seuils précis propres à chaque département (voir ici). Ces seuils combinent les températures maximales en journée et minimales la nuit, calculées sur trois jours. Ils tiennent compte de l’habitude et de l’adaptation de la population locale à la chaleur.
Le déclenchement de l’alerte tient autant à la persistance de températures supérieures à 30 °C le jour qu’au manque de fraîcheur la nuit, ce qui empêche l’organisme de récupérer.
Pourquoi ces seuils existent ? Créés après la canicule de 2003, qui a causé près de 15 000 décès en France, ils permettent d’anticiper les vagues de chaleur les plus dangereuses. Ils sont réévalués régulièrement, en fonction des retours d’expérience, des données sanitaires et des stations météo de référence.
Orange, rouge : quelle différence ?
Orange : risque élevé pour la santé, même chez les personnes en bonne forme. Les autorités activent les plans départementaux, surveillent les publics fragiles et peuvent ouvrir des lieux rafraîchis.
Rouge : situation exceptionnelle par son intensité, sa durée et ses impacts sanitaires et sociaux (incendies, sécheresse, forte sollicitation des services de soins).
Recommandations clés
S’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, rafraîchir les habitations, et veiller sur ses proches vulnérables.