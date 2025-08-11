Canicule : toute la Franche-Comté en alerte orange dès mardi

La vague de chaleur qui s’abat sur la France depuis vendredi continue de s’étendre. Partie du Sud, elle gagne progressivement les deux tiers du pays et place désormais une grande partie de la Franche-Comté sous surveillance renforcée. Météo France a placé le Doubs en vigilance orange canicule ce lundi 11 août, rejoignant ainsi le Jura, déjà concerné par ce niveau d’alerte depuis dimanche. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône vont passer en vigilance orange d’ici mardi 12 août.

Dans son dernier bulletin, l’organisme météorologique prévient que cette masse d’air très chaud devrait se maintenir « au moins » jusqu’au week-end du 15 août. En Franche-Comté, les températures resteront au-dessus des 30 degrés minimum jusqu’à vendredi, avec des nuits peu rafraîchissantes. Dans son bulletin météorologique, Ilyes Ghouil, fondateur de Météo Franc-comtoise évoque une canicule qui « s’annonce exceptionnelle dans son intensité ET dans sa durée, à tel point qu’il sera possible d’atteindre les seuils de 2003 localement.»

À l’échelle nationale, douze départements, du Sud-Ouest à l’Occitanie, sont passés en vigilance rouge canicule. Quarante et un autres, dont le Doubs et le Jura, sont en vigilance orange.