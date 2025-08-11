Le Trois –

Le Trois – Décrypter le Nord Franche-Comté
Canicule : toute la Franche-Comté en alerte orange dès mardi

La plage du Malsaucy, à Évette-Salbert, dans le Territoire de Belfort. |©CC BY-SA 4.0
La masse d’air très chaud devrait se maintenir « au moins » jusqu’au week-end du 15 août. | ©CC BY-SA 4.0

Depuis ce lundi, le Doubs et le Jura sont placés en vigilance orange canicule. À partir de mardi 12 août, Météo-France étendra cette alerte au Territoire de Belfort et à la Haute-Saône. La vague de chaleur, issue du Sud-Ouest, devrait maintenir des températures supérieures à 30 °C en Franche-Comté au moins jusqu’au 15 août.

La vague de chaleur qui s’abat sur la France depuis vendredi continue de s’étendre. Partie du Sud, elle gagne progressivement les deux tiers du pays et place désormais une grande partie de la Franche-Comté sous surveillance renforcée. Météo France a placé le Doubs en vigilance orange canicule ce lundi 11 août, rejoignant ainsi le Jura, déjà concerné par ce niveau d’alerte depuis dimanche. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône vont passer en vigilance orange d’ici mardi 12 août. 

Dans son dernier bulletin, l’organisme météorologique prévient que cette masse d’air très chaud devrait se maintenir « au moins » jusqu’au week-end du 15 août. En Franche-Comté, les températures resteront au-dessus des 30 degrés minimum jusqu’à vendredi, avec des nuits peu rafraîchissantes. Dans son bulletin météorologique, Ilyes Ghouil, fondateur de Météo Franc-comtoise évoque une canicule qui « s’annonce exceptionnelle dans son intensité ET dans sa durée, à tel point qu’il sera possible d’atteindre les seuils de 2003 localement.»

À l’échelle nationale, douze départements, du Sud-Ouest à l’Occitanie, sont passés en vigilance rouge canicule. Quarante et un autres, dont le Doubs et le Jura, sont en vigilance orange.

Comprendre la vigilance orange canicule

Météo-France déclenche la vigilance orange canicule lorsque les températures atteignent ou dépassent, sur plusieurs jours consécutifs, des seuils précis propres à chaque département (voir ici). Ces seuils combinent les températures maximales en journée et minimales la nuit, calculées sur trois jours. Ils tiennent compte de l’habitude et de l’adaptation de la population locale à la chaleur.

Le déclenchement de l’alerte tient autant à la persistance de températures supérieures à 30 °C le jour qu’au manque de fraîcheur la nuit, ce qui empêche l’organisme de récupérer.

Pourquoi ces seuils existent ? Créés après la canicule de 2003, qui a causé près de 15 000 décès en France, ils permettent d’anticiper les vagues de chaleur les plus dangereuses. Ils sont réévalués régulièrement, en fonction des retours d’expérience, des données sanitaires et des stations météo de référence.

Orange, rouge : quelle différence ?

  • Orange : risque élevé pour la santé, même chez les personnes en bonne forme. Les autorités activent les plans départementaux, surveillent les publics fragiles et peuvent ouvrir des lieux rafraîchis.

  • Rouge : situation exceptionnelle par son intensité, sa durée et ses impacts sanitaires et sociaux (incendies, sécheresse, forte sollicitation des services de soins).

Recommandations clés

S’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, rafraîchir les habitations, et veiller sur ses proches vulnérables.

Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l’année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.
Le festival No Logo pose ses valises à Ornans. | ©No Logo, La Fabrica

Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

Pour sa dernière édition aux Forges de Fraisans, le No Logo Festival a fait le plein : 53 000 festivaliers, trois jours complets et un soleil radieux. Après douze ans passés sur ce site, l’événement prend un nouveau virage et déménage en 2026 à Ornans, dans le Doubs.
Guillaume Combette est le chef d’atelier de la Recyclerie des Forges, à Audincourt. | ©Thibault Quartier

M-Power, un projet d’atelier de reconditionnement de batteries

La Recyclerie des Forges, à Audincourt, anime un projet avec le Crunch Lab, pour concevoir un atelier de reconditionnement des batteries de vélos à assistance électrique et de trottinettes.

