Canicule : Belfort et la Haute-Saône passent en vigilance orange

Pour la Haute-Saône, les températures maximales seront comprises entre 33 et 36°C en plaine et entre 27 et 30° sur les Vosges Saônoises. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures redescendent entre 16 et 20°. A noter que durant les nuits, les températures s’abaissent plus difficilement dans les grandes villes.

Au total Canicule 72 départements français seront en vigilance orange canicule ce jeudi, avec des températures entre 35 et 39°, voire jusqu’à 41° près des côtes du Languedoc-Roussillon, a annoncé ce mercredi Météo-France. Outre le Territoire de Belfort et la Haute-Saône, le Cantal, l’Aube et la Haute-Marne s’ajoutent à l liste des département placés en vigilance orange.

Seule la Corse restera en vigilance verte, tous les autres départements français étant désormais en vigilance jaune. Ce mercredi, 67 départements étaient en vigilance orange. La canicule va « se prolonger très probablement jusqu’au week-end prochain inclus », prévoit Météo-France dans son bulletin de 16 h.