Canicule : Belfort et la Haute-Saône passent en vigilance orange

Thermomètre d'une voiture affichant 41 °C.
Thermomètre d'une voiture affichant 41 °C. | ©Jaroslav Moravcik from Pixabay

Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône vont être classés en vigilance orange canicule à partir de ce jeudi 9 juillet à midi.

(Pierre-Yves Ratti, avec AFP)

Après le Doubs et le Jura ce mercredi 8 juillet, c’est au tour du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône de passer en vigilance, ce jeudi 9 juillet à partir de midi.
Sur son site, Météo France indique que durant la journée de jeudi, dans le Territoire de Belfort, les températures maximales seront comprises entre 30 et 32°C. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures redescendent entre 17 et 19°C.

72 départements en vigilance orange

Pour la Haute-Saône, les températures maximales seront comprises entre 33 et 36°C en plaine et entre 27 et 30° sur les Vosges Saônoises. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures redescendent entre 16 et 20°. A noter que durant les nuits, les températures s’abaissent plus difficilement dans les grandes villes.
Au total Canicule 72 départements français seront en vigilance orange canicule ce jeudi, avec des températures entre 35 et 39°, voire jusqu’à 41° près des côtes du Languedoc-Roussillon, a annoncé ce mercredi Météo-France. Outre le Territoire de Belfort et la Haute-Saône, le Cantal, l’Aube et la Haute-Marne s’ajoutent à l liste des département placés en vigilance orange.

Seule la Corse restera en vigilance verte, tous les autres départements français étant désormais en vigilance jaune. Ce mercredi, 67 départements étaient en vigilance orange. La canicule va « se prolonger très probablement jusqu’au week-end prochain inclus », prévoit Météo-France dans son bulletin de 16 h.

Nos derniers articles

Le bâtiment du DAME du Territoire de Belfort à Étueffont.

La Fondation Arc-en-Ciel quitte Rougemont-le-Château pour Étueffont

La Fondation Arc-en-Ciel a inauguré ses nouveaux bâtiments au cœur du village d'Étueffont. Les enfants accompagnés par l’association se sont déjà emparés de ce lieu de vie et de soins.
Les manifestants devant la mairie de Belfort, ce lundi 6 juillet 2026.

Belfort : mouvement de grèves dans les crèches

Des agents des crèches de Belfort se sont mis en grève ce lundi et ont manifesté devant la mairie, en fin de matinée.
,
Les festivaliers sont installés au camping des Eurockéennes.

J’ai testé pour vous le camping des Eurockéennes

Le samedi 4 juillet au soir, j’ai "testé pour vous" une nuit au camping des Eurockéennes. La fête s'y prolonge chaque soir.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

97 Appartements5 Immeubles60 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC