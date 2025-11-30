Bourgogne-Franche-Comté : 198 espèces sauvages concernées par le trafic illégal

En Bourgogne-Franche-Comté, 198 espèces présentes sont soumises à la CITES. Il peut s’agir d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de plantes ou de mammifères. Les contrôles sont assurés par des agents spécialisés (OFB, DREAL, douanes, services vétérinaires, gendarmerie), et les sanctions en cas de fraude sont lourdes : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, voire 7 ans et 750 000 € en bande organisée.

La nécessité d’une convention de ce genre peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d’extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le tigre et les éléphants.

Parmi les 198 espèces de notre région victimes de ce trafic : l’oiseau nommé le chardonneret élégant, fait figure d’exemple. Avec ses couleurs attrayantes, il a le malheur de chanter quand il est capturé. Alors il sert de cadeau entre trafiquants par exemple. Il peut se négocier à un prix fort. Au-delà des conséquences dramatiques sur la biodiversité et le bien-être animal, ces achats et trafics illégaux profitent aussi à d’autres réseaux illicites. La collecte illégale concerne aussi les plantes (photo ci-dessus d’un Orchis Singe). Ce trafic a également entraîné une diminution substantielle des orchidées rares, les espèces nouvellement découvertes étant rapidement ciblées par les braconniers et les acheteurs.