“Aujourd’hui, la conclusion est sans appel : le climat bisontin à venir sera très différent de celui que nous connaissons”, a rappelé la maire Anne Vignot. “Les températures moyennes annuelles devraient augmenter d’environ 2 °C en 2050, modifiant radicalement le cycle de l’eau, avec des sécheresses plus fréquentes et des étiages plus sévères, entre mai et octobre.”

De ce fait, la Ville de Besançon et la Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole (GBM) vont mettre en place un ensemble de mesures comprenant la rénovation des réseaux d’eau, leur interconnexion et la connaissance des sources et des nappes, mais aussi la mise en place de récupérateurs d’eau, selon Christophe Lime, président de la régie eau-assainissement de Grand Besançon Métropole. Un plan qui doit encore être voté formellement par le conseil municipal.

“Les principales mesures du « plan O » de GBM portent sur les économies systématiques d’eau que l’on doit intégrer dans nos politiques publiques. Désormais nous devons imaginer l’économie en eau avant même de conduire un investissement en urbanisme ou dans le cadre de la réalisation d’un entretien d’infrastructure”, a-t-il ajouté.

La ville et GBM ont débuté le déploiement de compteurs d’eau communicants qui permettront notamment de détecter les fuites : 12 000 appareils remplaceront à terme les compteurs généraux situés au pied des immeubles de la ville, pour un montant de quatre millions d’euros.

“Nous avons déjà installé des récupérateurs d’eau de pluie destinés au nettoyage de véhicules de la voirie. Et nous réfléchissons avec les agriculteurs à la mise en place d’un guide des bonnes pratiques pour conserver l’eau de pluie entre mars et mai, pour éviter de trop pomper dans les nappes phréatiques en cas de sécheresse durant l’été”, a conclu Christophe Lime.