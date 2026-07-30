Belfort : la mairie fait la chasse aux mégots

On estime entre 20 et 25 000 tonnes la quantité de mégots jetés en France, chaque année, selon des données du ministère de la Transition écologique. Et un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.
« Les mégots de cigarettes constituent l’une des principales sources de pollution urbaine« , convient Corinne Castaldi, adjointe au maire chargée de la nature en ville, de l’environnement et de la propreté, qui rappelle qu’une politique plus globale de la cité vise à réduire les déchets dans l’espace public.
« Les cafetiers et restaurateurs disposant d’une terrasse sont invités à sensibiliser leur clientèle et à veiller à la propreté des espaces qu’ils occupent » indique ainsi Gautier Le Voillemin, adjoint au maire chargé du commerce et de l’attractivité, cité dans un communiqué de presse de la mairie de Belfort. Celle-ci met à disposition des sous-bocks avec le message « Ici, demandez un cendrier », à disposer sur les tables, et propose des cendriers de poche ; 3 923 cendriers de poche ont ainsi été distribués depuis 2023. « L’objectif est d’encourager chacun à adopter le bon réflexe en demandant un cendrier plutôt qu’en jetant son mégot au sol », poursuit l’élu.
60 cendriers de rue pour éviter de jeter les mégots par terre
Chaque année, Ville de Belfort reçoit une aide de 49 000 euros d’Alcome, un éco-organisme permettant d’engager ces actions de prévention et de sensibilisation. C’est eux qui fournisse les cendriers de poche distribués par la mairie ; ils sont disponibles toute l’année à l’accueil de l’hôtel de ville.
60 cendriers de rues, muraux ou sur pied, ont été, par ailleurs, installés dans des zones identifiées comme « prioritaires », poursuit Corinne Castaldi. « Cette action a déjà permis de réduire significativement plusieurs points de forte concentration de mégots », assure la mairie dans son communiqué. Elle installe aussi des mégotiers temporaires, lors des grands événements.
Ces réflexes permettent aussi d’adopter de bons comportements. En période de sécheresse, on sait qu’un mégot jeté peut provoquer un départ de feu.