Belfort : la mairie fait la chasse aux mégots

On estime entre 20 et 25 000 tonnes la quantité de mégots jetés en France, chaque année, selon des données du ministère de la Transition écologique. Et un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.

« Les mégots de cigarettes constituent l’une des principales sources de pollution urbaine« , convient Corinne Castaldi, adjointe au maire chargée de la nature en ville, de l’environnement et de la propreté, qui rappelle qu’une politique plus globale de la cité vise à réduire les déchets dans l’espace public.

« Les cafetiers et restaurateurs disposant d’une terrasse sont invités à sensibiliser leur clientèle et à veiller à la propreté des espaces qu’ils occupent » indique ainsi Gautier Le Voillemin, adjoint au maire chargé du commerce et de l’attractivité, cité dans un communiqué de presse de la mairie de Belfort. Celle-ci met à disposition des sous-bocks avec le message « Ici, demandez un cendrier », à disposer sur les tables, et propose des cendriers de poche ; 3 923 cendriers de poche ont ainsi été distribués depuis 2023. « L’objectif est d’encourager chacun à adopter le bon réflexe en demandant un cendrier plutôt qu’en jetant son mégot au sol », poursuit l’élu.