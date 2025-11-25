Belfort : des ateliers pour favoriser une alimentation plus durable

« Je veux essayer de faire des menus qui ne tournent pas toujours sur la viande » ; « je suis déjà végétarienne, mais je ne compense pas assez les protéines », expliquent tour à tour la douzaine de participantes à l’atelier cuisine « Bref, je suis devenu flexitarien ». Ce vendredi 21 novembre au soir, les participantes étaient réunies dans la cuisine de la maison de quartier Centre-ville de Belfort. Le thème de cet atelier : apprendre à intégrer les protéines végétales dans la cuisine. Une initiative menée dans le cadre du festival de la transition écologique et numérique, organisé à l’échelle régionale.

Face à elles, Jean-François Dusart, fondateur du laboratoire sur l’éducation à l’alimentation « Les Papilles en balade ». Après avoir été pâtissier, il s’est formé sur l’éducation à l’environnement pour être cuisinier animateur. « Avant, je m’intéressais à la diététique médiévale et maintenant c’est plutôt l’alimentation de 2048, de l’avenir », souligne-t-il.