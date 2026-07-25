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Belfort : activités nautiques interdites à l’étang des Forges

L'étang des Forges, à Belfort.
L'étang des Forges, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Alerte

La baignade et les activités nautiques sont interdites à l’étang des Forges, à Belfort, depuis ce vendredi 24 juillet. Les contrôles sanitaires de l’eau révèlent une concentration trop forte de cyanobactéries.

La baignade et les activités nautiques ne sont plus possibles à l’étang des Forges, à Belfort, jusqu’à nouvel ordre. « À la suite du prélèvement de contrôle sanitaire effectué cette semaine à l’étang des Forges, les résultats d’analyses font apparaître une concentration accrue de cyanobactéries », révèle la mairie de Belfort.

« Les cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d’activités nautiques », poursuit le communiqué de la mairie. Une surveillance renforcée est mise en place ; des prélèvements hebdomadaire sont programmés jusqu’à un retour à la normale.

Des consignes à respecter à l'étang des Forges

Quels sont les effets ?

– lors de contact : irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux, ;

– lors d’ingestion : maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements.

La mairie recommande de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes.

Les consignes suivantes doivent être respectées : 

– Interdiction de la baignade (déjà interdite en permanence) et des loisirs nautiques ; 

– Éviter d’ingérer et de respirer des aérosols de l’eau ; 

– Éviter de se trouver en contact avec des zones de dépôts abondants et d’irisations de couleur verte et de mousses ;

 - Ne pas consommer les poissons pêchés ; 

– Ne pas laisser s’abreuver les animaux.

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