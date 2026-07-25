Belfort : activités nautiques interdites à l’étang des Forges

La baignade et les activités nautiques ne sont plus possibles à l’étang des Forges, à Belfort, jusqu’à nouvel ordre. « À la suite du prélèvement de contrôle sanitaire effectué cette semaine à l’étang des Forges, les résultats d’analyses font apparaître une concentration accrue de cyanobactéries », révèle la mairie de Belfort.
« Les cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d’activités nautiques », poursuit le communiqué de la mairie. Une surveillance renforcée est mise en place ; des prélèvements hebdomadaire sont programmés jusqu’à un retour à la normale.
Des consignes à respecter à l'étang des Forges
Quels sont les effets ?
– lors de contact : irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux, ;
– lors d’ingestion : maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements.
La mairie recommande de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes.
Les consignes suivantes doivent être respectées :
– Interdiction de la baignade (déjà interdite en permanence) et des loisirs nautiques ;
– Éviter d’ingérer et de respirer des aérosols de l’eau ;
– Éviter de se trouver en contact avec des zones de dépôts abondants et d’irisations de couleur verte et de mousses ;
- Ne pas consommer les poissons pêchés ;
– Ne pas laisser s’abreuver les animaux.