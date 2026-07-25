Belfort : activités nautiques interdites à l’étang des Forges

Quels sont les effets ?

– lors de contact : irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux, ;

– lors d’ingestion : maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements.

La mairie recommande de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes.

Les consignes suivantes doivent être respectées :

– Interdiction de la baignade (déjà interdite en permanence) et des loisirs nautiques ;

– Éviter d’ingérer et de respirer des aérosols de l’eau ;

– Éviter de se trouver en contact avec des zones de dépôts abondants et d’irisations de couleur verte et de mousses ;

- Ne pas consommer les poissons pêchés ;

– Ne pas laisser s’abreuver les animaux.