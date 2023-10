Au mois d’octobre, la sécheresse fait passer une partie de la Haute-Saône au niveau de crise

Toujours pas de pluie, du moins pas assez. Depuis la fin d’année 2022, les périodes de déficit pluviométrique s’enchaînent. La période estivale s’est terminée avec un nouveau déficit accentué encore en ce début d’automne. Les pluies, tombées depuis la mi-août « restent anecdotiques », prévient la préfecture de la Haute-Saône. Et aucune précipitation n’est attendue de façon significative pour les 15 prochains jours. « Au niveau régional, tous les départements connaissent également une situation préoccupante et renforcent les mesures de restriction déjà en place », est-il précise. Mais pour le moment, le sous-bassin Allan reste au niveau d’alerte renforcée, en Haute-Saône. SeulS les bassins de la Saône, de l’Ognon et du plateau calcaire de la Haute-Saône passent au niveau 4, le niveau crise. Soit les trois-quarts du département.