Après la Savoureuse, le Doubs passe en vigilance jaune inondation

Vigicrue a placé mardi la Savoureuse en vigilance jaune. Ce mercredi 11 février, dans son bulletin de 10 h, le Doubs est également placé en vigilance jaune, en amont de l’Arcier (avant Besançon). Il en est de même pour la Saône, en amont de la Lanterne.
Vigicrue indique que les précipitations doivent se poursuivre jusqu’à vendredi et que les premiers débordements localisés devraient se produire dans les 24 heures. « Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement », indique Vigicrue sur son site.
Concernant plus spécifiquement la Savoureuse, Vigicrue indique que « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours, au moins jusqu’à vendredi. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés seront atteints sur le tronçon durant l’après-midi de mercredi. »
Les risques d'inondation attendus jeudi pour le Doubs
Les répercussions en aval sont attendues pour jeudi : pour le Doubs, Vigicrue précise que « les pluies observées depuis mardi génèrent une réaction du Doubs. La poursuite des précipitations jusqu’à vendredi maintient la hausse des niveaux du Doubs sur ce tronçon jusqu’en matinée de vendredi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints sur ce tronçon jeudi matin. »
Concernant la Saône en amont de la Lanterne : « Les pluies observées depuis mardi génèrent une réaction de la Saône. La poursuite des précipitations jusqu’à vendredi maintient la hausse des niveaux de la Saône sur ce tronçon jusqu’en soirée de jeudi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés sur ce tronçon devraient être atteints en soirée de mercredi. »
Il est évidemment recommandé d’éviter de pratiquer des activités nautiques et de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement.