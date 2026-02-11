PUB

Après la Savoureuse, le Doubs passe en vigilance jaune inondation

La mesure de la hauteur d'eau à Giromagny.
La mesure de la hauteur d'eau à Giromagny, ce mercredi 11 février à 9 h. | © Le Trois P.-Y.R.

Vigicrue place le bassin du Doubs en vigilance jaune : de faibles crues et des débordements localisés peuvent intervenir. La Savoureuse est en vigilance jaune depuis ce mardi 10 février.

Vigicrue a placé mardi la Savoureuse en vigilance jaune. Ce mercredi 11 février, dans son bulletin de 10 h, le Doubs est également placé en vigilance jaune, en amont de l’Arcier (avant Besançon). Il en est de même pour la Saône, en amont de la Lanterne.

Vigicrue indique que les précipitations doivent se poursuivre jusqu’à vendredi et que les premiers débordements localisés devraient se produire dans les 24 heures. « Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement », indique Vigicrue sur son site.

Concernant plus spécifiquement la Savoureuse, Vigicrue indique que « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours, au moins jusqu’à vendredi. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés seront atteints sur le tronçon durant l’après-midi de mercredi. »

Les risques d'inondation attendus jeudi pour le Doubs

Les répercussions en aval sont attendues pour jeudi : pour le Doubs, Vigicrue précise que « les pluies observées depuis mardi génèrent une réaction du Doubs. La poursuite des précipitations jusqu’à vendredi maintient la hausse des niveaux du Doubs sur ce tronçon jusqu’en matinée de vendredi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints sur ce tronçon jeudi matin. »

Concernant la Saône en amont de la Lanterne : « Les pluies observées depuis mardi génèrent une réaction de la Saône. La poursuite des précipitations jusqu’à vendredi maintient la hausse des niveaux de la Saône sur ce tronçon jusqu’en soirée de jeudi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés sur ce tronçon devraient être atteints en soirée de mercredi. »

Il est évidemment recommandé d’éviter de pratiquer des activités nautiques et de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement.

Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs.

Stellantis : des négociations salariales marquées par la crise automobile

Le secteur automobile en crise. L’électrique qui ne décolle pas. Les conséquences de la stratégie risquée de Stellantis portée par Carlos Tavares. L’envie de la nouvelle gouvernance de faire table rase. Voici le contexte des négociations salariales de Stellantis France dont la dernière séquence démarre ce jeudi 12 février, à 14 h.
La gauche veut avancer unie pour les élections départementales du Territoire de Belfort.

Municipales : en mars, on élit aussi les conseillers communautaires

Les 15 et 22 mars, ce sont les élections municipales. Mais pas que : ces élections permettent aussi de désigner les élus qui vont siéger dans les conseils de communauté de commune.
Service des urgences à l'hôpital Nord-Franche-Comté, basé à Trévenans, dans le Territoire de Belfort.

Hôpital Nord Franche-Comté : une alerte pour danger grave et imminent déposée

La CGT de l’hôpital Nord Franche-Comté a déposé une alerte pour danger grave et imminent le 2 février, face à la situation dramatique traversée par les urgences. Un courrier vient, par ailleurs, d’être adressé à l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.

