Après la Savoureuse, le Doubs passe en vigilance jaune inondation

Vigicrue a placé mardi la Savoureuse en vigilance jaune. Ce mercredi 11 février, dans son bulletin de 10 h, le Doubs est également placé en vigilance jaune, en amont de l’Arcier (avant Besançon). Il en est de même pour la Saône, en amont de la Lanterne.

Vigicrue indique que les précipitations doivent se poursuivre jusqu’à vendredi et que les premiers débordements localisés devraient se produire dans les 24 heures. « Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement », indique Vigicrue sur son site.

Concernant plus spécifiquement la Savoureuse, Vigicrue indique que « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours, au moins jusqu’à vendredi. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés seront atteints sur le tronçon durant l’après-midi de mercredi. »