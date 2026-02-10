Territoire de Belfort : la Savoureuse en vigilance jaune inondation

La Savoureuse est le seul cours d’eau de Franche-Comté en jaune ce mardi après-midi, 10 février 2026, sur la carte de Vigicrue. Tous les autres sont en vert. Vigicrue indique que, « depuis la nuit de lundi à mardi, des précipitations associées à une hausse de la limite pluie-neige arrosent le bassin de la Savoureuse ».

Autrement dit, il ne fait pas assez froid actuellement pour qu’il neige sur les hauteurs, et la pluie s’additionne à une fonte de la neige. « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon », poursuit Vigicrue.