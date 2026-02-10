Territoire de Belfort : la Savoureuse en vigilance jaune inondation

La Savoureuse est le seul cours d’eau de Franche-Comté en jaune ce mardi après-midi, 10 février 2026, sur la carte de Vigicrue. Tous les autres sont en vert. Vigicrue indique que, « depuis la nuit de lundi à mardi, des précipitations associées à une hausse de la limite pluie-neige arrosent le bassin de la Savoureuse ».
Autrement dit, il ne fait pas assez froid actuellement pour qu’il neige sur les hauteurs, et la pluie s’additionne à une fonte de la neige. « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon », poursuit Vigicrue.
Le risque d'inondation baisse mercredi
Pour l’instant, il n’est pas question d’un passage un niveau orange, qui s’accompagne de crues importantes. Vigicrue évoque des débordements localisés mercredi matin : « Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints durant la matinée de mercredi ».
Météo France annonce des pluies plus faibles à partir de mercredi.