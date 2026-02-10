PUB

Territoire de Belfort : la Savoureuse en vigilance jaune inondation

Les fortes précipitations font monter le niveau des rivières.
Le niveau de la Savoureuse monte en raison de la pluie et de la fonte de la neige en altitude. | ©Le Trois P.-Y.R. – illustration
Alerte

La pluie et la fonte de la neige dans le Vosges provoquent une montée du niveau de la Savoureuse, dans le Territoire de Belfort, avec des risques de débordements mercredi matin. La rivière est placée en vigilance jaune inondation par Météo France.

La Savoureuse est le seul cours d’eau de Franche-Comté en jaune ce mardi après-midi, 10 février 2026, sur la carte de Vigicrue. Tous les autres sont en vert. Vigicrue indique que, « depuis la nuit de lundi à mardi, des précipitations associées à une hausse de la limite pluie-neige arrosent le bassin de la Savoureuse »

Autrement dit, il ne fait pas assez froid actuellement pour qu’il neige sur les hauteurs, et la pluie s’additionne à une fonte de la neige. « Ces précipitations associées à la fonte de neige se poursuivront au cours des prochains jours. Elles vont entraîner une hausse durable des débits sur le tronçon », poursuit Vigicrue.

Le risque d'inondation baisse mercredi

Pour l’instant, il n’est pas question d’un passage un niveau orange, qui s’accompagne de crues importantes. Vigicrue évoque des débordements localisés mercredi matin : « Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints durant la matinée de mercredi ».

Météo France annonce des pluies plus faibles à partir de mercredi.

Nos derniers articles

,
Christophe Soustelle, délégué départemental du Territoire de Belfort du Rassemblement national.

Belfort : Christophe Soustelle pressenti pour mener la liste du Rassemblement national aux municipales

Le conseiller régional Christophe Soustelle est pressenti pour être la tête de liste du Rassemblement national, aux élections municipales de Belfort, après le retrait de Quentin Macullo. La candidature doit être confirmée par Paris ce mercredi après-midi.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Delfingen enregistre un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2025

L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège est à Anteuil, dans le Doubs, vient de publier ses résultats 2025. Son chiffre d’affaires s’établit à 400,3 millions d’euros. L’industriel confirme son ambition d’une marge opérationnelle à plus de 7 %.
,
Transport urbain évolitY à Montbéliard, face au château.

Municipales : les enjeux à connaître à Montbéliard

Démographie, économie, commerce, scolarité, culture. Voici les cinq clés de compréhension pour mieux appréhender les élections municipales de mars 2026 de Montbéliard.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC