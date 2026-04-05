Alerte aux pollens de bouleau : comment se protéger ?

La pollinisation des bouleaux, facilement reconnaissables à leurs troncs blancs et parfois tachés de gris ou de noir, a commencé. Les pollens se dispersent sur une grande partie du nord-est de la France, incluant la Bourgogne-Franche-Comté, et resteront présents jusqu’à fin avril.

Le pollen de bouleau est particulièrement allergisant : même de très faibles concentrations peuvent déclencher des réactions. L’allergie résulte d’une réponse inappropriée du système immunitaire : l’organisme considère des substances normalement inoffensives (les allergènes) comme des menaces et libère de l’histamine, entraînant une inflammation des muqueuses.

Chez les personnes sensibles, l’inhalation de pollen peut provoquer :

Des rhinites, avec irritation et picotements du nez ;

Des crises d’éternuements et un écoulement nasal abondant ;

Une obstruction nasale et des conjonctivites ;

Toux, sifflements respiratoires et parfois asthme ;

Fatigue et maux de tête ;

Des réactions cutanées.

Certaines personnes allergiques au bouleau peuvent également réagir à certains fruits de la famille des Rosacées, comme la pomme, la pêche ou la cerise, en raison de réactions croisées.