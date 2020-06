Trévenans : de nouveaux locaux pour la chambre des métiers

La chambre des métiers et de l’artisanat a définitivement fermé ses locaux installés à l’entrée sud de Belfort, ce mercredi 3 juin. Ses nouveaux locaux, neufs, sont installés à Trévenans, non loin de Conforama, de l’entreprise Cabete et du viaduc de la ligne TGV. Ils seront ouverts au public à partir du 9 juin. Le port du masque y est obligatoire informe la chambre des métiers. Il est conseillé, également, de prendre rendez-vous.