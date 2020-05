Travaux de voirie à Auxelles et à Réchésy

Le conseil départemental du Territopiire de Belfort annonce des travaux de renouvellement du revêtement de la chaussée à Auxelles et Réchésy, durant la première semaine de mai.

Engtre Auxelles-Bas et Auxelles-Haut, les travaux sont prévus sur la sur la RD 13, rue des Roches à Auxelles-Haut et rue du Château à Auxelles-Bas. Ce chantier s’étendra entre le carrefour RD 48 / rue des bruyères à Auxelles-Haut et l’entrée de l’agglomération d’Auxelles-Bas.

Les travaux seront effectués sur une longueur de 750 mètres pour un montant TTC estimé à 46 600 euros. Cette section de route départementale sera entièrement rabotée et un nouveau revêtement sera posé. Les travaux de rabotage seront effectués le lundi 4 mai et la pose du revêtement sera réalisée le mardi 5 mai .

Les travaux seront réalisés en route barrée : pendant la durée des opérations, le transit de tous les véhicules entre les villages d’Auxelles-Haut et d’Auxelles-Bas sera interdit. Une déviation sera mise en place.

Travauxw d’enrobés également à Réchésy, sur la RD 20, route de Pfetterhouse. Le chantier s’étendra depuis la sortie de l’agglomération de Réchésy jusqu’à la limite avec le département du Haut-Rhin. Ils seront effectués sur une longueur de 1400 mètres pour un montant TTC estimé à 73 500 euros. Les travaux de rabotage seront effectués le mardi 5 mai et

la mise en oeuvre du revêtement sera réalisée pendant deux jours, mercredi 6 et jeudi 7 mai. Pendant la durée des opérations, le transit de tous les véhicules entre les communes de Réchésy et de Pfetterhouse sera interdit. Une déviation sera mise en place.

Pour tout renseignement complémentaire : par téléphone au 03 84 90 93 50 ou sur le site internet du Département : www.territoiredebelfort.fr/transports/routes-departementales