Travaux de chaussée de nuit à Valdoie

Le revêtement de la chaussée va être refait sur la RD 465, rue de Turenne à Valdoie, depuis le carrefour giratoire situé à hauteur de la boulangerie (giratoire exclu), jusqu’au carrefour à feux devant l’église (carrefour exclu).

Les travaux de rabotage et de mise en œuvre du revêtement se dérouleront durant deux nuits, du mardi 25 août au soir au jeudi 27 août au matin, entre 20 h et 8 h du matin, sauf en cas de conditions météorologiques défavorables (fortes pluies) qui entraîneraient un report des travaux.

Pendant la durée des travaux, la circulation sera perturbée. La rue de Turenne sera interdite à la circulation dans le sens Sermamagny – Valdoie Centre. Une déviation avec une signalisation adaptée sera mise en place.

De plus, l’accès entre la rue de Turenne et les voies communales adjacentes sera interdite à l’avancement du chantier (rues J. d’Aumale, G. Charpentier, Jeanne d’Arc, J. Monnet, Merisiers et allées Icard et du parc boisé).

Les accès aux riverains et aux entreprises seront maintenus, mais pourront être momentanément inaccessibles. Il est donc conseillé aux riverains de prendre leurs dispositions pour stationner leurs véhicules en dehors de la zone de travaux. Les stationnements sur la chaussée ne seront pas autorisés pendant la durée du chantier.