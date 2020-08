Territoire : les rendez-vous de la Maison de l’environnement

Le programme « Un été 100% plein air, 100% pleine nature » proposé par la Maison départementale de l’environnement du mercredi au dimanche se poursuit jusqu’à la fin des vacances scolaires. Toutes les activités sont gratuites.

Voici les rendez-vous de la semaine :

Mercredi 19 août : 2 visites, la Ferme du Génival à Bessoncourt, et la pelouse de Côte à Bourogne pour une découverte botanique avec l’association belfortaine de protection de la nature.

Jeudi 20 août : Une randonnée pédestre pour découvrir les plus beaux sentiers du piémont sous vosgien avec un éducateur sportif de la base nautique.

Vendredi 21 août : 2 ateliers itinérants. 1 atelier créatif avec Rouge Gazon design pour réaliser des tampons éphémères pour impressions végétales. 1 atelier floral avec Natur’elle, pour glaner de façon responsable les éléments naturels nécessaires à la réalisation d’une œuvre de land art.

Vendredi 21 août : 1 atelier spécial avec Fée d’osier et l’association vannerie du terroir 90 pour s’initier à la vannerie tout en participant à la réalisation de l’exposition de la maison de l’environnement.

Informations et réservations en ligne : www.territoiredebelfort.fr/mde