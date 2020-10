Territoire de Belfort : levée des mesures de restrictions des usages de l’eau

Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, « a levé l’ensemble des mesures de restrictions des usages de l’eau », indique la préfecture dans un communiqué de presse. L’amélioration de la situation hydrologique justifie cette décision. « La situation reste fragile, et la vigilance doit être maintenue dans l’attente de la recharge des nappes phréatiques, au risque d’être confronté à de futurs déficits hydriques », interpelle la préfecture. Elle invite à faire attention à notre consommation en eau. « Au-delà des économies générées, il en va de la préservation des ressources en eau superficielle et en eau souterraine, essentielles pour notre alimentation en eau potable tout comme pour la préservation de l’eau et de la vie en milieu naturel », remarque-t-elle.

La préfecture liste quelques gestes simples qui évitent le gaspillage :