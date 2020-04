Suivre le Bar des sciences en direct sur Youtube ce mardi soir

C’est une première ! Rien n’arrête le Bar des sciences. Ce mardi, il propose un évènement numérique, à suivre depuis Youtube, compte tenu de la crise sanitaire et du confinement inhérent. Il sera possible d’interagir et de poser des questions depuis la plateforme. Cet évènement est réalisé en partenariat avec l’institut d’astrophysique de Paris. Le Bar des sciences accueille pour l’occasion Daniel Kunth, astropysicien, créateur de la Nuit des Étoiles et spécialiste des galaxies. Il est également directeur de Recherche Émérite au CNRS. Le scientifique doit répondre à la question « Peut- on se passer de calendrier ? » « En 1582, remarque la présentation de la soirée, un changement de calendrier bouleversa les habitudes. Celui de Jules César, en vigueur depuis quinze siècles ne convenait plus. On observait un écart de 10 jours avec la date attendue du printemps et la situation ne pouvait qu’empirer. Le pape Grégoire XII décida alors de supprimer 10 jours du mois d’octobre 1582 ! Qu’en est-il aujourd’hui ? À l’heure des GPS contrôlés par un faisceau de satellite, nos montres oublient que la Terre ne tourne pas rond et notre calendrier semble figé dans le marbre. Il règle sans faille nos faits et gestes, codifie le passé, et préfigure notre avenir. Pourtant, le passage de l’an 2000 fut une source de crainte, due aux dysfonctionnements possibles de nos ordinateurs et marquait la fin d’un millénaire. Nous ne savons plus lire l’heure au soleil, et vivons dans une nouvelle dépendance. Certains souhaitent plus de lenteur et d’imprécision. Sommes-nous synchronisés avec notre calendrier ? Peut-on vivre sans ? » Autant de faits et d’interrogations qui vont animés ce Bar des sciences. La soirée sera animée par Guillaume Hébrard (IAP) et transmise via YouTube par Jean Mouette.