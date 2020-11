Sud Territoire: la communauté de communes s’adapte au confinement

ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères se poursuit normalement selon le calendrier habituel. Respectez les consignes de tri afin de faciliter le travail des agents.

• Les deux déchetteries de Fêche-l’Eglise et de Florimont sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre :

◦ La déchetterie de Fêche-l’Eglise reste ouverte uniquement aux professionnels sur rendez-vous (03 84 36 32 86).

◦ La déchetterie de Florimont est complètement fermée jusqu’à nouvel ordre.

• La livraison des bacs est maintenue jusqu’à nouvel ordre.

• Seules les demandes par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sud-territoire.fr pourront être traitées. Les différents formulaires relatifs aux ordures ménagères sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/orduresmenageres.htm

URBANISME

Seules les demandes sur rendez-vous, par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sudterritoire.fr pourront être traitées. Les différents formulaires relatifs à l’urbanisme sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/urbanisme.htm

Adaptation des services de la CCST

SERVICES TECHNIQUES (EAU, ASSAINISSEMENT…)

Seules les demandes sur rendez-vous, par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sudterritoire.fr pourront être traitées. Deux numéros d’astreinte dédiés aux urgences eau et assainissement sont également joignables : urgences eau potable (06 84 88 05 42) et urgences assainissement (06 07 11 19 16).

Les différents formulaires relatifs à l’eau et à l’assainissement sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMMUNALE

Le service continue à assurer ses missions de prévention et de protection des populations, en lien avec les différentes forces de l’ordre. La Police Municipale Intercommunale sera notamment mobilisée et patrouillera, comme à chaque retour de vacances, aux abords des différentes écoles du Sud Territoire. Compte tenu du contexte actuel, une surveillance accrue des lieux de culte sera

également effectuée.

ECOLE DE MUSIQUE

L’école met en suspens toutes ses activités. Les élèves recevront des consignes des professeurs pour permettre la continuité pédagogique.

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Les permanences du jeudi matin sans rendez-vous (1er et 3ème jeudi du mois) sons suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les permanences avec rendez-vous (2ème et 4ème jeudi du mois de 10h30 à 12h30) et les visites chez les particuliers sont maintenues.

La chargée d’opération d’URBAM Conseil, Mme Catherine SIMON, est par ailleurs joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 :

Tél : 06 70 16 15 04

Mail : territoiredebelfort@urbam.fr

Le CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL à Delle est fermé au public jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble des activités à destination du grand public est suspendu.

Seul l’accueil des écoles pour l’enseignement de la natation sur les temps scolaires est maintenu.

De manière générale, il est demandé aux usagers de bien vouloir limiter leurs demandes d’information et leurs démarches au strict nécessaire.

Afin de tenir informé(e)s ses habitant(e)s sur l’évolution de la situation sur son territoire, la Communauté de communes communiquera régulièrement sur sa page Facebook et son site internet.