Steve Ginot, au fort des Perches à Danjoutin, remporte le prix d’excellence agro-écologique

Mercredi 16 juin, les membres du jury du 8e concours des pratiques d’agriculture écologique ont visité les parcelles des 4 agriculteurs en lice pour le Territoire de Belfort à Auxelles-Haut, Lepuix, Belfort et Danjoutin. La 8e édition portait sur les chaumes et les pelouses pâturées du Territoire de Belfort. Les chaumes de Querty et du ballon d’Alsace, ainsi que les prairies sèches du fort des Perches et de la tour de la Miotte étaient à l’honneur. Le concours, selon le communiqué du Département, permet de « mettre en valeur des prairies diversifiées, présentant une richesse floristique remarquable et les agricultures qui les exploitent de façon extensive. Au-delà de la reconnaissance apportée aux exploitants, le concours permet de démontrer régulièrement l’importance de l’élevage pour le maintien des praires permanentes, typiques des paysages du Territoire de Belfort ». Le jury, composé d’experts agronomes, botanistes, apiculteurs et écologistes ont noté les parcelles selon des caractéristiques environnementales, paysagères et agronomiques. 4 candidats étaient en lice : Sandrine Gouat, de l’élevage des Champs Lambert, sur la Chaume de Querty, Lionel Morcely au Ballon d’Alsace, Anne Fuchs à la Tour de la Miotte, et Steve Ginot à Danjoutin. Steve Ginot a remporté le premier prix d’excellence agro-écologique. Deux prix spéciaux ont aussi été remis « chaume, paysage et biodiversité » à Sandrine Gouat et Lionel Morcely.