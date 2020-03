SNCF Réseau modernise 4 aiguillages à la gare de Montbéliard

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, entreprend des travaux de modernisation d’aiguillages en gare de Montbéliard du 2 mars au 24 mai 2020 pour un montant de 2,5 millions d’euros. Ce sont quatre aiguillages qui seront installés. Un système de réchauffage électrique sera installé sur 9 aiguillages, permettant de protéger les aiguillages en cas de fortes gelées. « Les travaux préparatoires seront réalisés de jour, du 2 mars au 30 avril 2020, du lundi au vendredi. Ils consisteront à mettre en place le chantier, et à réaliser des travaux sur les réseaux électriques. Les travaux principaux seront réalisés de nuit, du 30 avril au 24 mai 2020, du lundi au dimanche de 21h à 6h afin de perturber au minimum les circulations ferroviaires », détaille SNCF Réseau dans un communiqué. Pour les besoins des travaux, le passage à niveau n° 102, situé rue du Parc à Montbéliard, sera fermé à la circulation du 2 au 6 mai et du 16 au 17 mai. En Bourgogne-Franche-Comté, 385 millions d’euros seront investis en 2020 pour moderniser le réseau ferré et renforcer sa sécurité. SNCF Réseau exploite 30 000 kilomètres de lignes ferroviaires, dont 2 600 km de lignes à grande vitesse. 54 000 personnes travaillent à SNCF Réseau, qui enregistre un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2019.