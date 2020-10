Sénat : Cédric Perrin de nouveau vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense

Cédric Perrin, réélu sénateur du Territoire de Belfort le 27 septembre, a été réélu, ce mercredi matin, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. « Ce vote est d’autant plus important pour moi qu’il confirme la confiance de mes collègues avec lesquels je travaille depuis six ans », témoigne le sénateur. Le Belfortain devrait reprendre son poste de rapporteur pour avis du programme 146 « Équipement des forces » de la mission Défense du projet de loi de finances pour 2021. « Il s’agit d’une mission importante car au cœur des préoccupations de nos forces armées. Ma tâche est d’apprécier la sincérité et la crédibilité du budget dédié à l’équipement de nos militaires », souligne le sénateur. Ce budget de près de 12 milliards d’euros est « le plus important budget d’investissement de notre pays », rappelle le sénateur. La commission sera présidée par Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne.