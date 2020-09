Sécheresse : le département du Doubs passe en alerte « crise »

Sont notamment interdites les activités suivantes:

– le lavage des véhicules hors des stations professionnelles (lavage haute-pression sur une file)

– le remplissage des piscines privées existantes d’une capacité supérieure à 2 m3

– l’arrosage des végétaux, publics et privés. Seuls les potagers peuvent être arrosés, uniquement sur une réserve d’eau de pluie

– le lavage des voiries, sauf impératif sanitaire

– la lavage des terrasses, toitures et façades, sauf impératif sanitaire

– l’arrosage des pistes de chantiers est limité au strict nécessaire

– les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement possible – l’irrigation agricole par aspersion.

Concernant les plans d’eau, leur vidange et remplissages sont interdits. « Le non-respect de ces interdictions est passible d’une contravention de 5e classe d’un montant pouvant atteindre 1 500 euros. Des opérations de contrôle seront organisées par les services compétents afin de veiller à la stricte application de cet arrêté. Au-delà de ces mesures de restrictions, chacun est invité à économiser l’eau dans les gestes du quotidien », termine la préfecture.