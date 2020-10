Saône-et-Loire: un veau retrouvé mort et mutilé

Un veau a été retrouvé mort et mutilé à Rancy (Saône-et-Loire), a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie, portant à trois en une semaine le nombre de veaux tués dans des circonstances similaires. Le veau, retrouvé mardi dans son pré, avait une oreille coupée ainsi que la langue et les parties génitales, a-t-on précisé de même source. Jeudi dernier, deux veaux avaient déjà été retrouvés morts et mutilés dans le même département: l’un la langue et la queue coupées, à Saint-Léger-sous-Beuvray, l’autre à Saint Eugène, la langue coupée et les yeux enlevés. De nombreux animaux, le plus souvent des équidés, ont subi ces derniers mois en France des mutilations semblables, souvent mortelles.