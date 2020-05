Alors que le confinement dure depuis plus d’un mois et demi, de nombreux musiciens s’impliquent afin de le rendre un peu plus joyeux et musical. C’est le cas de Roger-Serge Toupence, un chanteur terrifortain qui a posté sa chanson Le Tilleul de Turenne.

Roger-Serge Toupence avait déjà enregistré cette chanson en 1996 ; il a décidé d’avoir recours à elle pour donner, en plein confinement, une pause musicale à son public. Le clip a été réalisé par Dominique Delfino, photographe montbéliardais. Les photos proviennent d’une part de son concert à Giromagny en novembre, d’autres d’avant le confinement, mais certaines ont été prise pendant. « Nous sommes des professionnels, nous avons le droit de sortir », explique le chanteur. Et ces sorties, il les a utilisées pour prendre en photo ce qu’il appelle « l’un des plus beaux arbres de la région » et ce particulièrement au printemps lors de sa floraison. Le tilleul, se trouvant à Fontaine, est le thème principal de la chanson, véritable ode à la région. Roger-Serge Toupence explique ainsi que c’est un arbre qui date du 14ème siècle. Il a été planté pour « l’inauguration de l’église paroissiale ». Aujourd’hui, l’arbre est vieux de plus de huit siècles et a été classé le 15 avril 1911, monument historique. Le chanteur ajoute que l’arbre est devenu le tilleul de Turenne lorsque le vicomte de Turenne est passé à Fontaine en 1674, dans sa route vers la guerre, qu’il a d’ailleurs gagnée.

En souvenir et mémoire de toute l’histoire qu’il a traversée et pour adoucir le confinement, Roger-Serge Toupence a donc voulu chanter encore une fois cette chanson.