Résidences : un spectacle de magie pour financer des projets humanitaires

L’association 8Ï8 Papillon Rouge est née au mois de septembre, de l’initiative de familles du quartier des Résidences. Son objectif : porter trois projets humanitaires d’ici juillet 2021. Le premier est une rencontre avec des enfants égyptiens malentendants et atteints de mutisme. L’association belfortaine prévoit de donner du matériel adapté ou encore des jeux de cours d’école. Le second projet vise à rencontrer des enfants de Madagascar, où des cours de français et de math seront dispensés et des jeux de cours d’école seront donnés. La dernière rencontre est programmée au Cambodge, où l’objectif est de lutter contre l’insalubrité. Au programme : sensibilisation à l’hygiène, notamment des dents et des mains, pour limiter la transmission des maladies, mais aussi initiation au français et don de jeux de cour d’école. « Nous intervenons à chaque fois auprès d’une association locale et nous positionnons comme un soutien, confie Sonia, une des bénévoles de l’association. Nous filmerons nos expériences et essaierons d’en ressortir plus sage. » Au retour, l’association 8Ï8 Papillon Rouge envisage de présenter ses reportages dans les écoles primaires partenaires du Territoire de Belfort. Pour financer ces projets, l’association multiplie les actions, notamment une action emballage cadeaux (photo) aux Galeries Lafayette, les lundis, mercredis, samedis et dimanches après-midi. Mais l’association organise surtout un spectacle le 25 janvier au centre culturel et social Résidences-Bellevue (CCSRB). Un ambitieux spectacle de magie, Le Papillon magic show, d’Anthony Biegel. Le jeune homme a déjà époustouflé Las Vegas avec ses tours de magie et d’illusionniste. « Talentueux, drôle et généreux, ce jeune artiste n’aura pas finis de nous surprendre et c’est bien ce qu’on attend de lui », promet l’association. Si l’initiative est concluante, elle sera renouvelée l’an prochain.