Rentrée : 4 ouvertures et 4 fermetures de classe dans les écoles du Territoire

Le directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) a réuni ce jeudi 3 septembre un comité technique spécial pour ajuster la carte scolaire 2020-2021. Ce comité doit ajuster les « moyens d’enseignement au regard des évolutions des effectifs dans les écoles », indique un communiqué. Ce sont les ouvertures et les fermetures de classes actées après la rentrée scolaire, en fonction des inscriptions de l’été et de la situation à la rentrée. Il y a quatre ouvertures de classe. Trois sont en maternelle – une à l’école Jacques-Pignot à Bavilliers ; une à l’école Jacques-Yves Cousteau à Essert ; et une à l’école de Vétrigne – et une ouverture est en élémentaire, à l’école Frédéric-Bolle à Beaucourt. Du côté des fermetures, ce sont toutes des classes de maternelle : l’école Victor-Hugo, à Belfort ; l’école Louis-Pergaud, à Belfort ; l’école Moulin-des-Prés, à Delle ; et l’école Les Étoiles à Bourogne.