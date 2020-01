Recherche de témoignages pour une exposition sur Étienne Mattler

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du Territoire de Belfort prépare la création d’une exposition itinérante et pédagogique sur Étienne Mattler, « au palmarès sportif et à l’engagement citoyen exceptionnels », indique le communiqué de presse de la préfecture, présentant le projet. Étienne Mattler est né à Belfort en 1905 et est mort en 1986. Il a notamment joué au FC Sochaux-Montbéliard (1929-1946), dans le club précurseur d’un championnat de division. Il a gagné deux championnat et une coupe de France. Il compte 46 sélections en équipe de France et a participé aux coupe du monde de 1930 (la première, en Uruguay), en 1934 et 1938. Il a été 14 fois capitaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il lutte dans la résistance. « Il faisait du renseignement et était en contact avec les services secrets anglais présents dans la France occupée. En décembre 1943, il a également récupéré des armes qui avaient été parachutées par les Alliés », précise le magazine So Foot qui lui a consacré un portrait, reprenant des propos de l’historienne belfortaine Marie-Antoinette Vacelet. Il est arrêté en 1943 et interrogé par la Gestapo, mais n’avouera pas son appartenance à la résistance. Libéré, sous surveillance, il arrive à passer en Suisse poursuit l’article. Après la guerre, il devient entraîneur-joueur du FCSM. Dans le communiqué, la préfecture rappelle que « le sport et le monde combattant ont en partage les valeurs de solidarité́, d’effort, d’engagement et de courage ». L’ONACVG lance un appel aux Francs-Comtois qui auraient des documents relatifs à la vie de footballeur et de résistant d’Étienne Mattler à se manifester. L’ONACVG, est un « établissement public sous tutelle du ministère de la Défense, accompagne depuis 1916 tous les combattants et les victimes des conflits. Ses trois missions principales, la reconnaissance, la solidarité́ et la mémoire se déclinent auprès de ses 3 millions de ressortissants par ses services de proximité́ ». Le projet bénéficie du soutien de nombreux partenaires parmi lesquels le magazine L’Équipe, Le Football Club Sochaux-Montbéliard, la fédération française de football, la préfecture du Territoire de Belfort ou encore la délégation militaire départementale qui baptisera la promotion des cadets de la défense 2020 du nom du footballeur aux deux lions.