Pour aller à Guingamp, le FC Sochaux-Montbéliard est parti de l’aérodrome du pays de Montbéliard

De son côté, le FCSM veut améliorer la récupération des joueur, « le but étant d’éviter aux joueurs les longs trajets en bus (A/R) pour gagner un aérodrome à plus de 100 km de Sochaux et de faire en sorte que les joueurs puissent, le soir même de leurs match à l’extérieur, regagner au plutôt leur chez soi douillet et leurs lits familiers ». Le syndicat mixte apprécie cette « alliance » retrouvée entre le club phare de la région, la collectivité et l’aérodrome, « une infrastructure encore sous exploitée mais au potentiel avéré ».