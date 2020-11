Portage de repas : Domicile 90 couvre toutes les communes du département

Depuis le début de l’année, Domicile 90 a distribué 21 000 repas chez 213 habitants du Territoire de Belfort, une solution proposé depuis plusieurs années par l’association, dans le cadre d’un service proposé par APAMAD du Réseau APA. « 17 menus sont proposés pour tenir compte de toutes les pathologies ou restrictions alimentaires (dia, sans sel, mixé, facile à manger, végétarien, sans résidu, hypo ou hyper calorique…) », indique à ce sujet Domicile 90 dans un communiqué de presse. Domicile 90 couvre les 101 communes du Territoire de Belfort, découpé en 4 zones géographiques. Sept personnes sont affectées à cette tâche à Domicile 90. « Nos bénéficiaires sont principalement des personnes seules, mais nous avons quelques couples (20%) », informe Domicile 90. Et depuis le 1er octobre, un partenariat a été tissé avec la municipalité d’Essert, ce qui a permis de développé une 4e tournée. À Essert, ce service de portage à domicile a très longtemps été porté en interne, dans un service intercommunal avec Valdoie ; la commune de Valdoie l’a arrêté. La municipalité s’est tournée vers Domicile 90 pour « sa performance qualitative », note Frédéric Vadot, maire d’Essert, qui suit ce dossier avec Séverine Moinault, 1re adjointe. Si aujourd’hui on compte moins de 20 bénéficiaires de ce service à Essert, la commune a envie « d’en faire la promotion ». Du côté de Domicile 90, la création de cette 4e tournée a permis d’embaucher une nouvelle porteuse. Pendant le 1er confinement, « le service n’a enregistré aucune défection, toute l’équipe a fait preuve de beaucoup d’engagement, de courage et de professionnalisme. Aucun cas de Covid n’a été enregistré ! » salue l’association. Et la livraison des repas se poursuit pendant ce nouveau confinement.