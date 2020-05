Pays de Montbéliard : les consignes pour aller aux déchèteries

Les six déchèteries fixes de Pays de Montbéliard Agglomération (Colombier-Fontaine, Montbéliard, Pont-de-Roide-Vermondans, Seloncourt, Vieux-Charmont et Voujeaucourt) et la déchèterie mobile sont à nouveau accessibles aux usagers du Pays de Montbéliard à partir du lundi 4 mai. La collectivité affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir ses habitants dans les meilleures conditions possible.

Des consignes supplémentaires ont été mises en place, afin de faire respecter strictement les gestes barrières et de garantir la sécurité des usagers et des agents sur place.