Optymo s’inscrit à la plateforme Troov’ pour retrouver les objets perdus

Optymo s’est inscrit à l’application Troov’ « pour retrouver les objets perdus dans les transports Optymo ». Elle est accessible depuis avril 2022. Si vous perdez un objet, rendez-vous sur la plateforme (www.troov.com/fr/optymo), pour le signaler. « Le système fait le lien entre les demandes d’objets perdus et les objets trouvés », détaille Optymo. Si vous avez perdu un objet, il faut se connecter à la plateforme. Il faut alors prouver son identité. « Une question est posée pour vous identifier et définir le bon propriétaire, relève Optymo. Par exemple, décrivez la coque de votre téléphone. » Si c’est retrouvé, on récupère l’objet en agence.