« Optymo de votre point de vue » : un concours photo lancé jusqu’au 31 juillet

Le réseau de bus Optymo lance un concours photo, pour « avoir la vision des habitants sur la mobilité au sein du Territoire de Belfort », annonce le réseau dans un communiqué de presse. Le concours est ouvert jusqu’au 31 juillet. Les résultats seront connus en septembre. Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques, sans limite d’âge et habitant dans le département du Territoire de Belfort. Il se décline en 4 catégories : le réseau de bus Optymo ; les vélos en libre-service ; les voitures en libre-service ; la mobilité Optymo. Pour jouer, il faut prendre une photo qui correspond à une catégorie (possibilité de concourir pour une ou plusieurs catégories), puis s’inscrire et déposer le ou les cliché(s) sur le site www.optymo-photos.fr. Les photos seront partagées sur les réseaux sociaux et soumises au vote du public. « 3 gagnants par catégorie départagés selon deux modes: le vote du public sur le site et le vote d’un jury composé des membres du syndicat mixte des transports en commun », informe Optymo. Des cadeaux à gagner et une exposition à l’agence Optymo, rue de Madrid à Belfort des 10 meilleures photos de chaque catégorie. En termes de dotations, chaque catégorie est dotée de trois prix. Un drone, une nuit en cabane, une caméra Go Pro ou encore une trottinette électrique sont à gagner.