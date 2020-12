MyWebTV90, le média du conseil départemental du Territoire de Belfort est en ligne

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a lancé, ce lundi après-midi, sa web TV, intitulée MyWebTV90 (notre article de présentation), un nom proposé par l’une des agents de la collectivité. Tous les jours, des contenus seront diffusés : « Reportages, vidéos institutionnelles et pédagogiques (comment faire une demande RSA ? Qu’est-ce que l’APA ?), interviews et activités (à reproduire chez soi), conseils sur la vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles, présentation des services départementaux et des agents qui les composent », énumère le communiqué de presse. « Nous allons pouvoir amplifier, porter à la connaissance de tous, faire redécouvrir sous un autre angle, tous ces atouts, de façon à développer, à travers ce média, un sentiment d’appartenance », note Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.