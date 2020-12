My Web TV 90 : le Département lance sa chaine TV

La crise sanitaire a limité les interactions entre les habitants, entre la population et les commerces ou les services. « Notamment ceux proposés par le conseil départemental du Territoire de Belfort », remarque le Département dans un communiqué de presse.

Face à cette situation, le conseil départemental a décidé de lancer une Web TV à destination du grand public, « pour accompagner les habitants dans cette période si particulière ». Elle s’appelle My Web TV 90 et son slogan est : « Nous relier en un clic. » Tous les jours, des contenus seront diffusés : « Reportages, vidéos institutionnelles et pédagogiques (comment faire une demande RSA ? Qu’est-ce que l’APA ?), interviews et activités (à reproduire chez soi), conseils sur la vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles, présentation des services départementaux et des agents qui les composent », énumère le communiqué de presse.