Montbéliard : procédure adaptée pour l’inscription dans les écoles

Afin de permettre aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) dans les écoles pour la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Montbéliard vient de mettre en place un dispositif d’inscription à distance, notamment via son Portail Familles. Il y a deux options pour s’inscrire. « Les familles qui habitent Montbéliard et disposent d’un identifiant pour le Portail Familles – soit parce qu’un aîné est déjà scolarisé, soit parce que l’enfant a été accueilli dans les structures Petite enfance ou les accueils de loisir de la Ville – peuvent utiliser cette procédure », indique la mairie dans un communiqué. Si elles ne disposent pas de leur identifiant, elles peuvent le demander au service Affaires scolaires (tél. : 03 81 99 20 71). « Les autres familles peuvent, quant à elles, transmettre l’ensemble du dossier (fiche de renseignements, tous les justificatifs nécessaires…) par courriel (education@montbeliard.com) », indique la mairie. La liste des pièces justificatives est disponible sur le site de la mairie. « Pour les familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant dans une autre école que celle de leur secteur, elles devront comme à l’accoutumée solliciter une dérogation scolaire », prévient la mairie. Il faut envoyer le dossier de demande sous format dématérialisé, accompagné de la totalité des pièces nécessaires, à l’adresse education@montbeliard.com. Le tableau des périmètres scolaires et la liste des pièces à fournir sont accessibles sur le site de la municipalité. « Les familles qui n’ont pas la possibilité de suivre la procédure dématérialisée ne doivent pas s’inquiéter. Elles pourront, une fois le confinement levé et le service Affaires scolaires rouvert, faire les démarches sur place (bureau au premier étage des Halles) », rassure la mairie.