Montbéliard : les Lumières de Noël programmées du 27 novembre au 28 décembre

La 35e édition des Lumières de Noël doit se tenir du samedi 27 novembre au mardi 28 décembre. En 2020, le marché de Noël avait été annulé compte tenu de la crise sanitaire. Les illuminations avaient toutefois été installées. « Cette année, la Ville de Montbéliard a souhaité prolonger le marché de Noël jusqu’au 28 décembre afin que les Montbéliardais profitent un peu plus longtemps de la magie de Noël, indique la municipalité dans un communiqué de presse. Il sera néanmoins fermé le jour de Noël, le 25 décembre. » Cette 35e édition mettra à l’honneur les trésors de Franche-Comté. En 2020, ce devait être le pays comtois… Encore une fois, les savoir-faire en termes de gastronomie et d’artisanat seront à l’honneur. « L’organisation habituelle de l’événement phare de Bourgogne Franche-Comté est donc officiellement lancée. Elle s’adaptera en fonction du contexte sanitaire et des éventuelles restrictions imposées par les autorités compétentes, et toujours dans le souci de préserver le marché de Noël et ses exposants mais aussi d’apporter notre soutien aux commerçants montbéliardais qui connaissent une période difficile », prévient la mairie. En 2019, le marché de Noël de Montbéliard avait été classé 5e plus beau marché de Noël d’Europe.