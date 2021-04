Montbéliard : la mairie donne deux véhicules à La Roue de Secours

La Ville de Montbéliard a remis les clés, le 31 mars, de deux véhicules à l’association La Roue de secours, un garage solidaire qui « répare, vend et loue à bas prix des véhicules aux personnes qui connaissent une situation financière délicate et qui ont besoin d’un véhicule pour se rendre au travail », indique la municipalité dans un communiqué de presse. La municipalité avait déjà donné trois véhicules à l’association, un en 2019 et deux en 2020. « Cette année la Ville cède à la Roue de secours un Kangoo essence datant de l’année 2000, affichant 100 331 km au compteur, et une 206 essence de 2005 avec 162 614 km. L’état des véhicules est passable. Ce sont des voitures qui ont de l’âge et nécessitent quelques travaux de remise en état avant d’être confiées aux conducteurs. Ce que sait faire le garage solidaire », observe le communiqué de presse. L’association travaille tout au long de l’année avec le comité communal d’actions sociales de Montbéliard, dans le cadre du GSE (Groupe Solidarité Emploi) et plus particulièrement du dispositif d’aide au permis de conduire. Le CCAS oriente vers l‘association les personnes qui ont une promesse d’embauche et connaissent des difficultés financières. « Elles pourront ainsi louer voiture ou scooter à faible coût », indique la mairie.