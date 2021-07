Marché du soir, vendredi à Sainte-Marie

Le prochain Marché du soir de Pays de Montbéliard Agglomération aura lieu le vendredi 30 juillet à Sainte-Marie, de 17h à 22h, à la salle des Associations. Près d’une vingtaine d’exposants seront présents pour présenter leurs produits locaux ou de fabrication artisanale. De la viande, du fromage, du miel, du jus de pommes, de la glace artisanale… mais également de la cosmétique jusqu’à la spiruline, tout est fait pour vous faire découvrir les produits de notre région.

Les visiteurs pourront aussi se renseigner sur les bons gestes du tri et du compostage sur le stand de Pays de Montbéliard Agglomération avec les ambassadeurs du tri présents. Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, Pays de Montbéliard Agglomération mène en effet une action de sensibilisation des habitants lors des Marchés du soir.

Bien manger, car manger local, c’est possible. Nul besoin de traçabilité, les commerçants seront les mieux à même de vous parler, directement, de leurs produits vrais et frais. Bien consommer, se divertir et parfaire ses connaissances, c’est tout cela l’esprit des Marchés du soir qui ont été créés par Pays de Montbéliard Agglomération en 2010.

Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération en partenariat avec la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort et la commune d’accueil, dans le respect des gestes barrières, chaque Marché du soir met en relation producteurs et consommateurs dans l’ambiance chaleureuse d’une fin de journée.

Plus d’informations sur le site de Pays de Montbéliard Agglomération